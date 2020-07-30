獨／網瘋「像極了愛情」 原創是被物業管理耽誤的文青

知名導演蘇文聖（蘇三毛）在網路上分享一張「教你如何寫詩」的圖文，隨意寫一段話，最後加上「像極了愛情」就變成一首詩，掀起網路上「像極了愛情」風潮，許多粉絲專頁都跟進，連台南市長黃偉哲的粉專也跟風，原來這張圖文的原創者是一名擔任物業管理的王姓上班族，他平常就喜歡練字，去年寫下的這篇文字意外在這幾天爆紅。

該圖文教大家如何寫詩3步驟，一為隨意寫一段話，二是最後加上「像極了愛情」，三就完成，並舉出3個例子，最後署名「Chris2019.6.7」。

雖說是去年創作，但因這幾天透過網友的轉傳分享，意外掀起網路上的風潮，不僅內政部、財政部、海巡署、台南市長黃偉哲的粉專也跟風，名作家朱宥勳甚至還在粉專表示，「像極了愛情」這類玩法，其實可以是一個很棒的現代詩教案。

「寫詩高手」在民間，王姓上班族從事物業管理，平常熱愛寫字，對於這張圖文突如其來爆紅，且更帶動網路上「像極了愛情」寫詩風潮，讓他感到非常訝異。