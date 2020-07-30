影／原住民族日活動起跑 邀大家「回復我們的名字」

為紀念8月1日原住民族日，原住民族委員會今天召開記者會，宣布將於8月1日在台北圓山飯店舉辦「原住民族正名26周年紀念回顧論壇」，並於8月 15日至16日在台東森林公園舉辦「2020 Taiwan PASIWALI Festival」等系列活動。

記者會上特別邀請4位小朋友分享他們的傳統名字，其中，姞娃思・莎韻CiwasSayu，她的名字是傳統名字並列羅馬拼音，她除了提到傳統名字對身分認同的意義，也告訴大家她在生活上常被叫錯，誤認的有趣故事，現場充滿著童趣、笑聲與溫馨。