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影／原住民族日活動起跑 邀大家「回復我們的名字」
為紀念8月1日原住民族日，原住民族委員會今天召開記者會，宣布將於8月1日在台北圓山飯店舉辦「原住民族正名26周年紀念回顧論壇」，並於8月 15日至16日在台東森林公園舉辦「2020 Taiwan PASIWALI Festival」等系列活動。
記者會上特別邀請4位小朋友分享他們的傳統名字，其中，姞娃思・莎韻CiwasSayu，她的名字是傳統名字並列羅馬拼音，她除了提到傳統名字對身分認同的意義，也告訴大家她在生活上常被叫錯，誤認的有趣故事，現場充滿著童趣、笑聲與溫馨。
原民會今年度回顧論壇主軸為「回復我們的名字」，聚焦回復傳統名字、地名及學校更名等議題，邀請有關人士談論自身回復傳統名字的心路歷程和故事，並分享阿里山鄉及那瑪夏鄉推動鄉名更名的過程，以及學校更名的流程及更名對學校的影響。
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