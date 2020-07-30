全台森林護管員大交流 林務局辦慢速壘球賽

森林護管員是守護台灣森林資源的第一線人員，平時在山上工作，各地夥伴難有交流機會。今年世界巡護員日前夕，林務局在新北市板橋光復壘球場，舉辦各林區管理處、阿里山林業鐵路、文化資產管理處的慢速壘球交流競賽，希望藉由團隊運動競賽的方式，讓各地森林護管員相互交流。

林務局表示，森林護管員之中其實臥虎藏龍，許多人並非畢業自森林相關系所，常有各行各業的專業者，像是退役軍官、資訊技術人員、工程人員、職業攝影師等諸多不同背景人士的投入。他們之中不少是因為對山林的熱愛、對自然資源的重視，而離開原先的職涯，投身森林護管員行列，成為默默守護山林的幕後英雄。