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全台森林護管員大交流 林務局辦慢速壘球賽
森林護管員是守護台灣森林資源的第一線人員，平時在山上工作，各地夥伴難有交流機會。今年世界巡護員日前夕，林務局在新北市板橋光復壘球場，舉辦各林區管理處、阿里山林業鐵路、文化資產管理處的慢速壘球交流競賽，希望藉由團隊運動競賽的方式，讓各地森林護管員相互交流。
林務局表示，森林護管員之中其實臥虎藏龍，許多人並非畢業自森林相關系所，常有各行各業的專業者，像是退役軍官、資訊技術人員、工程人員、職業攝影師等諸多不同背景人士的投入。他們之中不少是因為對山林的熱愛、對自然資源的重視，而離開原先的職涯，投身森林護管員行列，成為默默守護山林的幕後英雄。
林務局指出，森林巡護的工作內容涵蓋林地管理、林火搶救、盜伐查緝、資源調查、動植物保育、造林撫育等各方面，每項工作都需要整個團隊共同合作完成，無法由個人獨立勝任。為感謝森林護管員平時工作的辛苦及犧牲，特別舉辦趣味聯誼性質的慢速壘球交流競賽，讓大家看到護管員有別於嚴肅工作的另一面。
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