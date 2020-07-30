中央、北市過招 建國啤酒廠變更？政院：正在協調中
台北市政府4年前原本與台灣菸酒公司，共同宣布要將建國啤酒廠開發成為「啤酒文化園區」，但行政程序走到最後簽約階段，如今卻卡關，行政院也由政委吳澤成協調。行政院發言人丁怡銘表示，目前地方中央有分歧點，仍持續協調當中。
建國啤酒廠為台灣第一座啤酒廠，也是百年歷史的活古蹟，柯市府原本允諾台酒回饋的文資建物給台酒經營，文化局卻要求須公開招標；甚至台北科技大學也向北市府爭取過半園區變校地，現在台酒回饋北市府的4成土地，柯市府屬意撥給北科大使用，此舉還驚動行政院派出政委吳澤成協調，文資界憂文資保存恐生變。
臉書粉絲頁面Beer Taipei ＠建國啤酒廠產業活保存，也透過公共政策網路參與平台發動連署，批評北市府以「中央介入」為理由無限期擱置此案，不願與台灣菸酒股份有限公司簽署協議，計畫延宕一年半，違背市民對於啤酒園區及市民公園的雙重期待。
丁怡銘今則表示，此案因為吳澤成政委，對都市計畫比較熟，所以院長蘇貞昌委託吳全權介入協調，但目前地方、中央大概有幾個分歧點，正在協調中，未來有結果會向外界報告進度。
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