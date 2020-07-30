【報時光 X SKB】聯名限定 推出老派摩登女子鋼筆文具組

現代生活步調的緊湊高壓，滑動手機迎接外界訊息碎片已是日常，奮力與時間賽跑讓生活不容易從容安靜，報時光團隊秉持著「老派」精神，以手連心召喚書寫記憶，與「SKB文明鋼筆」推出專屬大人女子的《老派摩登女子鋼筆文具組》，融合獨家老報圖像元素，開展一場優雅書寫革命。

老牌愈陳愈香，重量級老牌首度攜手聯名限定款，獨家紋樣鋼筆搭配限定墨水-VINTAGE LADY復古女伶與筆記本，筆身挑選自1960年至1970年《聯合報》摩登女性圖像，短髮俏麗女子形象，優雅別緻的時髦洋裝，展現昔日的流行文化風采。圖像設計更融入時代感：手機自拍、比愛心等動作，創造出時空交疊趣味感，老派摩登女子既優雅又俏皮，既現代又復古，不管在筆身、墨水瓶、筆記本封面，創意小巧思都在細節裡！

台灣文具品牌「SKB文明鋼筆」1951年創立，以台灣製鋼筆聞名，時代淬鍊的製筆工藝是美好時代的見證。此次SKB選用自行研發設計的EF鋼筆筆尖，流暢的書寫舒適新手也能輕鬆駕馭，筆身以網印形式印製採玫瑰粉為主色系，特調湖水藍綠色墨水；筆記本內頁為台灣介紙，滑順不暈墨，可書可畫都相宜。外包裝盒融入復古仕女包是設計一大亮點，優雅滿點帶著走。

老派並非守舊，而是一種堅持的純粹美好，立足一甲子的品牌以鋼筆「書寫老派魂」結合老報「老派摩登女子」圖像的創新文具組，期盼成為每一天的日常戀字裡，最靜好的陪伴。7月30日嘖嘖募資啟動，限量早鳥64折優惠活動，老派朋友們機不可失。

＝老派摩登隨我行＝

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