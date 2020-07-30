談防疫下半場 張上淳：台廠疫苗8月可望邁第一期臨床試驗

台灣大學今舉行「新冠病毒政策對應研討會」，台大副校長、中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳，擔任第一位演講者。張上淳會後受訪時表示，下半場最重要的就是疫苗，台灣疫苗廠8月可能進入第一期臨床試驗，未來可望發揮功效，但目前還是以圍堵和減災為防疫重點。曾迫切呼籲政府盡快讓境外生回台的台大校長管中閔會後則說，已準備好全力協助境外生復學，防疫旅館都接洽好了。

張上淳說，全世界現在最期待的，就是安全有效的疫苗被開發出來，而且有足量疫苗供大家接種，如此一來就不用擔心感染，對疫情控制有很大幫助。目前已經看到國際間許多疫苗廠都已經有不錯的進度，國內也有進度，並非沒有進度，預計8月可能就會進入第一期臨床試驗。

張上淳表示，雖然不是可以立即得到疫苗，但可以期待在疫情下半場當中，疫苗將是控制疫情的關鍵，藉由疫苗的作用，全球疫情就不致像現在這麼嚴重。面對外界詢問台灣是否會有第二波疫情，張上淳表示，台灣現階段還是採取「阻絕於境外」的圍堵策略，除了圍堵以外，也還有減災，試圖讓疫情衝擊降到最低、感染人數降到最低，各項應變和準備都在一直維持著。

管中閔表示，對於要回來的學生，台大會落實安心就學方案，以確保銜接學業沒有問題；對於尚未能回的學生，台大也有準備遠距線上課程，但終極目標都是希望儘可能減少學生當中「有人實體、有人遠距」的落差。為了符合政府對於隔離檢疫的規定，學生返台後不能在宿舍集中檢疫，所以台大選擇利用防疫旅館，很多地方都接洽好了。