未來一週持續炎熱 週日嚴防雷雨
未來一週持續炎熱，須留意午後雷雨！中央氣象局預報顯示，30日至8月1日西半部地區大多為多雲到晴且高溫炎熱，午後有局部短暫雷陣雨。氣象專家吳德榮說，各地最高溫約在36、37 度，要注意防曬、避免中暑。天氣風險公司總經理彭啟明則預測，8月2日起受低壓帶影響，天氣又會變得不穩定。
高溫、注意午後雷雨
中央氣象局表示，30日至8月1日西半部地區大多為多雲到晴且高溫炎熱，午後有局部短暫雷陣雨；8月2日至4日受低壓帶影響，中南部、東部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨。
中央大氣系兼任副教授吳德榮分析，30日起到8月1日水氣仍多，東半部有明顯降雨，西半部午後對流明顯減弱，天氣仍炎熱，西半部高溫約在36、37 度，要注意防曬、防中暑。
8月2日低壓影響
另外，吳德榮指出，8月2日至3日因季風低壓槽由東南往西北掃過台灣，會帶來大量降雨，若發展成颱風，除了帶來大量降雨，還會伴隨強風；8月4日西南氣流將持續通過台灣，並可能帶來連續「大量降水」，其威脅不可小覷，民眾要密切注意天氣資訊。
彭啟明指出，30日至8月1日東半部會有地形降雨，新竹以南的山區，要留意瞬間大雨的可能，而偏東風下對流會往西邊擴散，平地也有短暫陣雨或雷雨的機會。他預測季風低壓帶會逐漸北上，在8月2日及3日為台灣帶來強盛偏南到西南風，天氣又會變得不穩定。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言