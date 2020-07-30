未來一週持續炎熱 週日嚴防雷雨

未來一週持續炎熱，須留意午後雷雨！中央氣象局預報顯示，30日至8月1日西半部地區大多為多雲到晴且高溫炎熱，午後有局部短暫雷陣雨。氣象專家吳德榮說，各地最高溫約在36、37 度，要注意防曬、避免中暑。天氣風險公司總經理彭啟明則預測，8月2日起受低壓帶影響，天氣又會變得不穩定。

高溫、注意午後雷雨

中央氣象局表示，30日至8月1日西半部地區大多為多雲到晴且高溫炎熱，午後有局部短暫雷陣雨；8月2日至4日受低壓帶影響，中南部、東部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨。

中央大氣系兼任副教授吳德榮分析，30日起到8月1日水氣仍多，東半部有明顯降雨，西半部午後對流明顯減弱，天氣仍炎熱，西半部高溫約在36、37 度，要注意防曬、防中暑。

8月2日低壓影響

另外，吳德榮指出，8月2日至3日因季風低壓槽由東南往西北掃過台灣，會帶來大量降雨，若發展成颱風，除了帶來大量降雨，還會伴隨強風；8月4日西南氣流將持續通過台灣，並可能帶來連續「大量降水」，其威脅不可小覷，民眾要密切注意天氣資訊。

彭啟明指出，30日至8月1日東半部會有地形降雨，新竹以南的山區，要留意瞬間大雨的可能，而偏東風下對流會往西邊擴散，平地也有短暫陣雨或雷雨的機會。他預測季風低壓帶會逐漸北上，在8月2日及3日為台灣帶來強盛偏南到西南風，天氣又會變得不穩定。

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