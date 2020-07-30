直擊！高鐵首推澎湖交通聯票多賣三成 平日搭船人擠爆

看準民眾想去離島「偽出國」，台灣高鐵公司推出全新「高鐵+澎湖」交通聯票，除了搭高鐵可享六五折外，還可搭乘最新的「太吉之星」，從嘉義布袋港出發，約一個半小時就可抵達澎湖馬公。台灣高鐵說，推出以後相當熱銷，售出比預期目標多了三成。

台灣高鐵澎湖交通聯票到9月30日止，一次滿足旅客海陸交通需求。內容包含台灣高鐵嘉義來回車票65折優惠，以及澎湖套票優惠價1850元（原價2250元，內含高鐵嘉義站-嘉義布袋港-澎湖馬公港來回接駁車與船票），憑票還可再享澎湖當地交通（台灣好行、汽機車租賃）優惠。

本報記者實地走訪，從台北搭乘高鐵到嘉義站，再從嘉義搭乘接駁車到布袋港，雖然是平日但依然人潮爆滿，排隊檢查行李就耗費20分鐘之久。太吉之星則相當寬敞，不到一個半小時就抵達馬公，搭乘起來算是平穩。

對此，台灣高鐵營業資深副總經理兼發言人孫鴻文說，澎湖交通聯票銷售超過公司預期三成以上。其他旅遊相關產品也賣得很好，最少超標三成，最多五成。

他說，澎湖交通聯票有四大特色，一是交通聯票屬於多站式運具體驗，跟坐飛機完全不一樣，自然會吸引人購買；二是價位上有差異，相對划算。三是因為我國以海洋立國，國人對海有很多不了解，搭船可以更親水；最後是產品應該要多樣化，根據不同時間做不同規畫，不同季節不同設計。

根據台灣高鐵統計，去年旅運達到6741人次。孫鴻文說，去年平均每個月500萬人次，外國人則占一成，現在國境尚未開放，即便有國旅的量，要補足外國人的人次還是有段差距，相較台鐵、公路和航空公司，高鐵還有努力空間，現在正在規畫推出新的產品搶客。