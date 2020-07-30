快訊

未吃完蔥油餅放桌上 知名補習班要國小童「跪著出教室」

「台大哲學系事件」王曉波77歲辭世 海峽評論將辦追思會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

直擊！高鐵首推澎湖交通聯票多賣三成 平日搭船人擠爆

聯合報 / 記者曹悅華／澎湖即時報導
即使是平日搭船的人也相當多。記者曹悅華／攝影
即使是平日搭船的人也相當多。記者曹悅華／攝影

看準民眾想去離島「偽出國」，台灣高鐵公司推出全新「高鐵+澎湖」交通聯票，除了搭高鐵可享六五折外，還可搭乘最新的「太吉之星」，從嘉義布袋港出發，約一個半小時就可抵達澎湖馬公。台灣高鐵說，推出以後相當熱銷，售出比預期目標多了三成。

台灣高鐵澎湖交通聯票到9月30日止，一次滿足旅客海陸交通需求。內容包含台灣高鐵嘉義來回車票65折優惠，以及澎湖套票優惠價1850元（原價2250元，內含高鐵嘉義站-嘉義布袋港-澎湖馬公港來回接駁車與船票），憑票還可再享澎湖當地交通（台灣好行、汽機車租賃）優惠。

本報記者實地走訪，從台北搭乘高鐵到嘉義站，再從嘉義搭乘接駁車到布袋港，雖然是平日但依然人潮爆滿，排隊檢查行李就耗費20分鐘之久。太吉之星則相當寬敞，不到一個半小時就抵達馬公，搭乘起來算是平穩。

對此，台灣高鐵營業資深副總經理兼發言人孫鴻文說，澎湖交通聯票銷售超過公司預期三成以上。其他旅遊相關產品也賣得很好，最少超標三成，最多五成。

他說，澎湖交通聯票有四大特色，一是交通聯票屬於多站式運具體驗，跟坐飛機完全不一樣，自然會吸引人購買；二是價位上有差異，相對划算。三是因為我國以海洋立國，國人對海有很多不了解，搭船可以更親水；最後是產品應該要多樣化，根據不同時間做不同規畫，不同季節不同設計。

根據台灣高鐵統計，去年旅運達到6741人次。孫鴻文說，去年平均每個月500萬人次，外國人則占一成，現在國境尚未開放，即便有國旅的量，要補足外國人的人次還是有段差距，相較台鐵、公路和航空公司，高鐵還有努力空間，現在正在規畫推出新的產品搶客。

孫鴻文說，去年光是旅遊有317萬人，今年在疫情前預估可以達到333萬。目前國內疫情趨緩，下半年預計至少可以做到170萬人次搭高鐵旅遊。

太吉之星外觀。記者曹悅華／攝影
太吉之星外觀。記者曹悅華／攝影
疫情趨緩後，大量人潮出遊，其中又以離島的澎湖、金門、馬祖，以及宜蘭、花蓮、台東最受國人喜愛，各景區都是人潮洶湧。圖／觀光局提供
疫情趨緩後，大量人潮出遊，其中又以離島的澎湖、金門、馬祖，以及宜蘭、花蓮、台東最受國人喜愛，各景區都是人潮洶湧。圖／觀光局提供
太吉之星內部。記者曹悅華／攝影
太吉之星內部。記者曹悅華／攝影

高鐵 澎湖 嘉義

延伸閱讀

高鐵今年第四季推數位客服 車站旅客資訊系統後年完成

軌道工業本土化升級 高鐵道岔等3次系統可自製

高鐵零組件本土化 邁大步

高鐵搶點數商機 衝150萬會員

相關新聞

談防疫下半場 張上淳：台廠疫苗8月可望邁第一期臨床試驗

台灣大學今舉行「新冠病毒政策對應研討會」，台大副校長、中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳，擔任第一位演講者。張...

國產新冠疫苗研發「早知道會落後」 何美鄉：花錢買疫苗「技轉」是解方

台灣新冠肺炎疫苗研發龜速前進，專家多悲觀認為國產疫苗進度恐落後美、英、中國大陸一年左右，樂觀一點仍需等到明年3、4月才能...

大雨特報！ 台中以南等13縣市短時強降雨注意雷擊

午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，中央氣象局表示，今天台中以南地區及新竹、苗栗、花蓮、台東山區有局部大雨發生的機率，...

努力失效：自卑且無力的厭世代

當代青年憂鬱、厭世的情形漸趨嚴重。根據調查，兩成左右的國高中生曾認真考慮自殺 ，13%到25%的大學生已達憂鬱症標準 。而主流輿論常將青年憂鬱的原因，歸咎於抗壓性低、脆弱、不知足、自溺、太敏感等表面標籤。

我就爛：是妄自菲薄 還是一種自我保護？

這些話聽起來熟悉嗎？對許多年輕人來說，這種「害怕失敗」的內在狀態，並不少見。這種心聲，或許是成長過程累積下來的映照，抑或是不同世代的集體經驗。

致癌危機！ 食藥署下架36款胃藥 8月1日起全面禁用

胃藥傳致癌危機，含「ranitidine（雷尼替丁）」成分的胃藥放越久、致癌物越多，食藥署今正式宣布36款含「雷尼替丁（...

酷航宣布復飛台北-首爾航線 8月中旬起每周2班

國際疫情仍未緩解，但航空公司逐步恢復航班，酷航宣布，將於今（2020）年8月16日（周日）起，正式復飛台北－韓國首爾航線...

他抱怨「中4000元」發票過期...釣出更大悲劇！「中過200萬特獎也過期」

對許多民眾來說，對統一發票是生活中的小確幸。中獎了好開心，但是可得注意領獎時間，否則就從小確幸變成大悲劇。有位網友在抱怨公社PO出了自己109年1-2月份「對中5碼」的發票，捶心肝怨自己「此時此刻的我，只想說...沒事幹嘛對過期發票」。

直擊！高鐵首推澎湖交通聯票多賣三成 平日搭船人擠爆

看準民眾想去離島「偽出國」，台灣高鐵公司推出全新「高鐵+澎湖」交通聯票，除了搭高鐵可享六五折外，還可搭乘最新的太吉之星，...

恐龍家長指定「畫單圖案」堵出口 好市多顧客怒：強迫畫畫有事嗎

常到美式賣場好市多（Costco）購物的人都知道，結完帳後帳單不能立刻收進錢包，還要讓出口前的畫單員檢查畫紅線，有時遇到小孩子，畫單員還會特別將紅線換成可愛圖案，讓人感覺非常貼心。不過有民眾抱怨這項暖舉被濫用，畫單員被團團包圍要求畫圖案，將離場路線堵住造成其他客人困擾。

阿勃勒果實助腸胃蠕動？ 具肝毒性食藥署明年起禁用

許多民眾為了幫助腸胃蠕動，會撿拾阿勃勒的長條果實食用，卻發生噁心、拉肚子、頭暈症狀。衛福部食藥署今天則預告「阿勃勒(Ca...

全台紫外線過量 雙北等6縣市高溫特報

天氣高溫炎熱，中央氣象局表示，今天花蓮縣縱谷，台北市、新北市、金門縣地區，桃園市、南投縣近山區或河谷為黃色燈號。

熱門新聞

致癌危機！ 食藥署下架36款胃藥 8月1日起全面禁用

發文抱怨日本公婆 陌生人傳訊老公：這樣的台灣太太最好不要

加拿大可疑種子包裹驚見「台灣」字樣 中華郵政出面澄清

宏匯廣場76家美食地圖名單公開！10家百貨、新北首店

想好客庄券怎麼花了嗎？ 11縣市70區必遊景點大公開

新北最大百貨來了 3.1萬坪宏匯廣場31日起試營運

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。