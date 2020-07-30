秘境曝光！不用飛去人擠人 4要點教你在本島爽看「澎湖花火節」

離島澎湖向來是民眾夏日旅遊的熱門景點，加上花火節因疫情延至暑假舉行，更使當地訂房、交通皆呈現一位難求，眼看花火節活動期間已過半，仍有不少人未能前往參與。然而，澎湖花火節一定要搭船、搭飛機才看得到嗎？不少攝影師表示，其實只要地勢高、視野開闊，且天氣晴朗，在台灣本島也能欣賞到這場「海上花火」。

雲林／古坑鄉華山、華南地區

雲林古坑鄉華山、華南地區因地勢較高、視野佳，平常就是欣賞嘉南平原夜景的好去處，距花火施放地澎湖觀音亭約有105公里，在無雲霧的影響下，有攝影師利用焦距400mm的長鏡頭拍下橘紅色花火。

嘉義／梅山、竹崎、阿里山公路等

嘉義與澎湖直線距離最近，擁有開闊平原，天氣良好情況下，遊客到容易到達的淺山地區即可觀賞，如梅山鄉與竹崎鄉的太平雲梯、二尖山、半天岩、二延平山、頂石棹、阿里山公路89.5K平台等視野良好且地勢較高的地點，持200-300mm以上的鏡頭都能拍到花火盛放在嘉市夜景上的畫面，甚至可同時將故宮南院、北迴歸線太陽館一同入鏡。不過，在安全考量下，不建議民眾在路邊隨意停車拍攝。

此外，在沿海地帶視野良好處，或是市區制高點無視線遮蔽處，也有機會拍到澎湖花火，不過需注意拍攝點高度會影響照片內花火呈現是否完整。

雲林、嘉義地區有不少地方都能看到澎湖花火。 圖／截自GoogleMap、聯合新聞網製作

隔岸觀「火」小秘訣 靠近澎湖的沿海地帶

地勢夠高

視野無遮蔽

氣候晴朗少雲

時間：晚上9點開始施放，約15分鐘

加碼挑戰／玉山國家公園塔塔加停車場

玉山國家公園與澎湖距離遙遠，但地勢高、視野好、且無光害，過去有天文迷上山觀星時，意外在距澎湖135公里的塔塔加停車場拍到花火節煙火。澎湖當地居民也曾表示，若天氣夠好，也能從澎湖看到中央山脈。

2015年時，民眾於玉山國家公園觀星時，拍攝到135公里外澎湖施放的花火。 資料照／台灣師大地科天文所顏鴻選、陳寬提供

加碼挑戰／看花火必去觀音亭？澎湖這些地點也能欣賞

有幸卡位得以到現場的幸運兒也不要高興得太早，在住宿、交通全都售罊的狀況下，可想而之澎湖本島的人流量有多驚人，日前有網友拍下花火節現場的影片，大批民眾湧向馬公觀音亭，壯觀景象可比跨年。因此，若是不執著一定要在現場看節目、聽音樂的民眾，可以考慮避開人潮，到其他地點觀賞，如中正堂、金龜頭炮台、觀音亭海堤北側、救國團青中心咖啡廳（需消費）等，或選擇海上行程觀賞。距離遠一點如蛇頭山、大倉碼頭、五孔頂等地，則需注意天氣好。另也有民眾在附近離島虎井嶼拍攝到花火。可見只要天氣許可、確保視野，想看花火可以有更舒服的選擇。

資料來源：臉書專頁「我在澎湖看海的日子」

天氣良好時，虎井嶼碼頭可清楚看見馬公觀音亭花火。 記者楊德宜／攝影