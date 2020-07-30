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國產新冠疫苗研發「早知道會落後」 何美鄉：花錢買疫苗「技轉」是解方

聯合報 / 記者陳婕翎／即時報導
台灣新冠肺炎疫苗研發龜速前進，中研院生醫所兼任研究員何美鄉坦言，「早就知道會落後」，爭取國際疫苗廠技轉，在台灣廠製造，應是台灣目前最快擁有疫苗的方法。記者陳婕翎／攝影
台灣新冠肺炎疫苗研發龜速前進，中研院生醫所兼任研究員何美鄉坦言，「早就知道會落後」，爭取國際疫苗廠技轉，在台灣廠製造，應是台灣目前最快擁有疫苗的方法。記者陳婕翎／攝影

台灣新冠肺炎疫苗研發龜速前進，專家多悲觀認為國產疫苗進度恐落後美、英、中國大陸一年左右，樂觀一點仍需等到明年3、4月才能上市，中研院生醫所兼任研究員何美鄉說，「早就知道會落後」，爭取國際疫苗廠技轉，在台灣廠製造，應是台灣目前最快擁有疫苗的方法。

目前全世界約一百多個單位投入新冠肺炎疫苗研發，7月早已有五家疫苗廠進入新冠肺炎疫苗第三期人體試驗，研發速度最快的疫苗有望今年秋冬問市，反觀「支持國產疫苗研發」、「爭取海外疫苗採購」並行的台灣，截至目前僅兩家藥廠提出人體試驗申請。

國衞院感染症與疫苗研究所副所長陳信偉今在「新冠肺炎病毒疫苗發展的瓶頸及解決之道座談會」表示，從文獻上來說，一個成功的疫苗開發需要五至十年以上的時間、需要投入的資金至少需要5億美金．但在這條漫漫上路上，疫苗成功機率仍不到一成。

何美鄉也在這次座談會上將研發疫苗形容為照顧小孩子長大，不可能因現在有幾百噸食物，硬塞進孩子肚裡，小孩也不可能就突然長成20歲成人。她說，早就知道台灣新冠肺炎疫苗研發會落後，強調「不是看不起台灣」，而是因國際疫苗平台已有研發經驗，但台灣沒有，就會慢。

高端疫苗發言人、執行副總李思賢也曾在過去接受本報訪問時提及，國際間新冠肺炎疫苗研發賽，無情揭露台灣長期以來研發問題，政府及民間資源投入太少，導致起跑槍聲響起，台灣一開始就慢了，國內連找個像樣的研發平台都是難事，硬生生落後海外大藥廠一大截。

何美鄉說，台灣能在明年大量生產國腩新冠肺炎疫苗已是破天荒地快速，現在想要更快，就必須仰賴國際合作，「世上原本是敵人的產業都在合作，因為我們是在抗疫，全人類都在同一陣線上，不要去想我是英雄、我要去把它研發出來。」

對何美鄉而言，「合作」不單純僅是「爭取海外疫苗採購」，她說，現在國際廠商其實不是要不要賣給台灣的問題，而是每個疫苗平台的產能都是有限的，沒有任何一個平台可以做出供77億人使用的疫苗量，「但別忘了台灣境內其實有好幾個現成的疫苗製造廠。」

何美鄉說，現在各大疫苗平台都希望能在這場疫情中獲取最大利益，業者都心知肚明現在有技術不賣就來不及，只要確保製造疫苗量越多就會越多獲益，「台灣希望已經研發出疫苗的廠商技轉，就用錢買，他們（國際廠商）也願意。」

何美鄉表示，一旦爭取到海外疫苗研發技轉，台灣就能利用國內現成的疫苗廠製造，可以做一個較小型試驗證明台灣也能做出來和原廠一樣品質的疫苗，台灣民眾就能直接使用這劑疫苗，這是目前法規可允許、有利於國內產業，且加強台灣境內防疫的三贏局面。

疫苗 新冠肺炎 疫情

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