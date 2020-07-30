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親餵母乳好處多 「母乳哺育愛自然」活動今開跑

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
每年8月份第一周為國際母乳周，今年主題「支持母乳哺育，為了更健康的地球」。為支持媽媽哺餵母乳，國民健康署今舉行「母乳哺育愛自然」照片分享暨抽獎活動。記者簡浩正／攝影
每年8月份第一周為國際母乳周，今年主題「支持母乳哺育，為了更健康的地球」。為支持媽媽哺餵母乳，國民健康署今舉行「母乳哺育愛自然」照片分享暨抽獎活動。記者簡浩正／攝影

每年8月份第一周為國際母乳周，今年主題「支持母乳哺育，為了更健康的地球」，母乳哺育比配方奶哺餵更符合永續性及生態性。為支持媽媽哺餵母乳，國民健康署今舉行「母乳哺育愛自然」照片分享暨抽獎活動，並邀來名模林可彤出席，分享餵養寶寶母乳9個月的心得。

林可彤說，因媽媽的免疫力可傳給小孩，「我本身就是頭好壯壯型，一定要把我的免疫因子送給他。」並笑說因長期母乳哺育關係，讓她意外得到「瘦身」好處。

育有三名女兒的「三寶媽」李小姐，今也分享育兒經驗。她說小女兒雖已7個月大，但她仍持續餵母乳，好處是不用花錢買嬰兒配方奶，外出時不用攜帶瓶瓶罐罐、相當省事；且現在很多場合都有哺乳室，親餵母乳超方便。

李小姐也笑說，哺乳過程很辛苦，第1胎最不上手，幸好有老公「神助攻」幫她按摩，幫忙將擠出的母奶溫熱餵小孩，到第3胎老公會幫忙照顧大寶和二寶，讓她專心哺乳。

國健署署長王英偉表示，這幾年台灣親餵母乳比率達到46％，高於全球平均36%，不過世界衛生組織希望能達到50％，故「沒有最好只有更好」國健署會多宣導，希望台灣未來親餵母乳比率能更高。

王英偉說，據國外研究顯示，若有伴侶支持母乳哺育，能增加純母乳哺育及持續哺育的成功，顯見伴侶在母乳哺育角色非常重要；而依2018年全國母乳哺育率調查顯示，產婦在哺乳期間最希望獲得支持前三名為「家人給我精神上的支持」、「家人能幫忙照顧嬰兒」、「有人教我如何哺乳」。

他說，母乳哺育對於嬰幼兒健康非常重要，除此之外，親餵母乳也對經濟、自然與環保有益，也可改善地球的健康。

而餵母乳好處多多，台灣母乳協會高宜伶祕書長表示，母乳中含有多種抗體及免疫球蛋白等免疫物質，不僅能幫助寶寶抵抗外界的感染，同時還可以增強寶寶的免疫力。

國健署表示，活動自即日起至9月15日止，民眾只要分享哺乳自拍照、哺乳心得及「＃母乳哺育愛自然」至個人FB社群媒體後，截圖上傳活動網站，並於內文tag‭‬5名好友，即有機會把大獎帶回家。

「三寶媽」李小姐，今也分享育兒經驗。她說小女兒雖已7個月大，但她仍持續餵母乳，好處是不用花錢買嬰兒配方奶，外出也不用瓶瓶罐罐。記者簡浩正／攝影
「三寶媽」李小姐，今也分享育兒經驗。她說小女兒雖已7個月大，但她仍持續餵母乳，好處是不用花錢買嬰兒配方奶，外出也不用瓶瓶罐罐。記者簡浩正／攝影

母乳 國健署 嬰兒

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