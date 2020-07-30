環評旁聽要點挨批「霸凌」 環保署態度強硬：歡迎比較

多個環團及立委今天在立法院舉辦記者會，批評環評會議限縮公民參與，旁聽要點禁止民眾錄影形同「霸凌條款」，應立即修法。環保署回應態度強硬，認為過去訂定旁聽要點就是為了開放參與，「怎會是霸凌？」且環評相較其他部會的審查會議已非常透明，「歡迎比較」。

環評會議一向標榜公開透明，環保署前署長李應元更開啟官方直播，但環保署長張子敬去年宣布「落實旁聽發言秩序」後，環評會議開始動用旁聽要點拒絕民間直播，還要民眾謹守「三分鐘」發言原則。加上日前因防疫需求，民眾登記發言完後就要離席，不能在現場聆聽會議。

彰化縣環境保護聯盟、環境法律人協會、蠻野心足生態協會、地球公民基金會等環團今天呼籲，環保署應修訂10年前的環評審查旁聽要點，並刪除「旁聽民眾不得錄影錄音」的霸凌條款。且現在環保署以防疫為由，明顯阻礙與限縮民眾參與權與知情權，中央惡例更成為地方環保局不敢擴大參與的理由。

環保署綜計處長劉宗勇今天表示，環評會議的開會資訊及相關書件都上網公開，過去有些小環評沒有直播，今年2月起也全部直播，因作業因素，直播完需要3天至1周上傳到Youtube，「政府審查機制很多，歡迎比較」。

劉宗勇指出，民國98年訂定的旁聽要點「等於是公眾參與先驅」，讓關心的民眾或團體可以申請旁聽、發言，多年來都依照這個機制操作，「怎會跟霸凌有關？」

由於現在是防疫期間，現在民眾參與環評會議，發言完就要離席，不能全程參與，環團不滿認為，有時開發單位基於錯誤事實發言，民眾不能當場反駁，而環評委員卻對此做成結論，根本是嚴重瑕疵。

劉宗勇則說，環評會議不能成為防疫破口，必須作進出管制，如果民眾對開發單位發言有意見，可以再登記第二輪發言，且環評委員有專業判斷，「開發單位是被拷問的單位」，最後裁判權仍在環評委員身上。

劉宗勇說，民眾登記發言以三分鐘為原則，但若發言內容跟環境議題有關，主席通常不會加以限制。環團要求修法，如果合理的話，環保署也願意研議。另外，最近幾次業務檢討都有建議地方環評擴大公民參與，雖然有些地方政府意見不同，但會鼓勵他們努力。