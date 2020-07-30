全台雜誌聯合促銷 任選1刊500元優惠活動29日開跑

為鼓勵民眾閱讀，振興雜誌產業，台北市雜誌商業同業公會與全家便利商店推出「振興經濟 振興知識．雜誌任選1刊500元」聯合行銷活動(月刊6期、周刊8期)，活動自7月29日起至9月22日在全家便利商店超過3,650個設有FamiPort機台的通路點皆可訂購，歡迎民眾趕快到全家購買。

本次聯合促銷專案集結70家全台最熱賣的雜誌與數位平台 (64刊紙本雜誌、6家數位平台)，數位平台包括：Hami書城、HyRead平台、Kono電子雜誌、Pubu電子書城、動腦創意庫、商周數位閱讀等，紙本雜誌包括：天下雜誌、商業周刊、遠見雜誌、Smart智富月刊、GQ雜誌、VOGUE雜誌、La Vie、Taipei Walker、康健雜誌、漂亮家居、鏡週刊、大家說英語、嬰兒與母親、文訊雜誌PAR、表演藝術…等，雜誌類型更是涵蓋商業財經、流行時尚、旅遊綜合、學習親子類、藝術人文類等領域，內容相當多樣化。

即日起任選1種產品只要500元，雜誌優惠最低27折起，振興券或現金皆可適用，超值訂購價僅此一檔，這次活動也是雜誌業者既2009年消費卷聯合促銷後最大規模的聯合促銷活動，期望可以透過這次活動銷售讓更多讀者可以享受到雜誌訂閱的便利性。

部分雜誌提供期數不同，詳細內容請參閱活動官網：http://www.magazine.org.tw/events/851/index.html

全台雜誌聯合促銷參與清單：

【數位平台】Hami書城、HyRead平台、Kono電子雜誌、Pubu電子書城、動腦創意庫、商周數位閱讀

【商業/行銷/電腦/財經類】Cheers快樂工作人雜誌、DIGIPHOTO、PChome電腦家庭、Smart智富月刊 、今周刊、天下雜誌、台灣經濟研究月刊、全球中央、多維TW、財訊雙週刊、動腦雜誌、商業周刊、現代保險雜誌、新通訊元件雜誌、新電子科技雜誌、經貿透視雙周刊、時報出版 注力協定+簡報現場力(二書)、網管人雜誌、遠見雜誌、廣告雜誌

【流行時尚類】ELLE雜誌、GQ雜誌、Harper's BAZAAR雜誌、VOGUE雜誌、Marie Claire美麗佳人

【旅遊/休閒/綜合類】La Vie、My Plus加分誌、Taipei Walker、TRAVELERluxe 旅人誌、戶外探索、行遍天下旅遊月刊、城邦國際名表、室內雜誌、常春月刊、康健雜誌、單車誌、換日線季刊、微笑台灣季刊、漂亮家居、鏡週刊

【學習/親子類】ABC互動英語、Advanced彭蒙惠英語、ALL+互動英語、BBC知識國際中文版、CNN互動英語、Live互動英語、大家說英語、小行星幼兒誌月刊、互動日本語、少年牛頓、全國兒童、知識大圖解國際中文版、空中英語教室、信誼小太陽4-7歲幼兒雜誌、科學人、媽媽寶寶、新小牛頓、親子天下雙月刊、嬰兒與母親

【藝術/人文類】PAR表演藝術、文訊雜誌、典藏今藝術、典藏古美術、經典雜誌