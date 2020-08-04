吃杏仁也戰南北？這種杏仁你可不能當零食吃！

【撰文＝蔡幸儒】

「杏仁」可以説是大家最常接觸到的堅果種子類，但從做成飲品的杏仁茶、杏仁奶，到處處可見的美味甜點杏仁薄餅、杏仁豆腐，通通掛上「杏仁」兩個字，但這些食品原料並非全部都是使用「真杏仁」外，「真杏仁」實際上還有南北之分。

你吃的到底是哪種杏仁？真杏仁居然還「戰南北」？

其實我們最常拿來作為零嘴的杏仁堅果（Almond）、杏仁薄餅，或是近年來歐美盛行的杏仁奶所使用的杏仁，並非真的「杏仁」，而是「扁桃仁」，屬於「薔薇科桃亞屬」。一般外型狹長，呈長橢圓狀。最初在70年代由美國引進東方，但因外型與中國傳統杏仁相似，而被誤譯為「美國大杏仁」流傳至今。

而真正的杏仁（Apricot Kernels）其實是屬於「薔薇科李亞屬」，主要又可分為甜杏仁（又稱南杏）與苦杏仁（又稱北杏）。

二者雖外觀相似，皆呈現橢圓心型，但國家環境毒物研究中心也說明，甜杏仁顆粒較大，外皮則呈現淡黃色，紋路較粗，多帶有香甜味；苦杏仁的顆粒較小，皮多呈深黃色，紋路也較細，帶有較重的苦味。

而在用途上，甜杏仁可藥食兼用，常作為杏仁茶、杏仁豆腐主要原料使用，而苦杏仁一般則常作為中藥使用，但其實在市售許多杏仁茶、杏仁豆腐產品中也常會加入少量苦杏仁作為提味。

根據關務署稅則，就將甜杏仁、苦杏仁及扁桃仁（美國大杏仁）分類於不同稅則編號下。圖／財政部關務署

「苦杏仁苷」讓南、北杏仁分兩頭！

但為何同樣掛上「杏仁」兩個字，又同屬「薔薇科李亞屬」，甜杏仁能藥食兼用，苦杏仁卻多只被拿來作為中藥呢？

關鍵在於兩者結構中「苦杏仁苷（Amygdalin）」這類的含氰配醣體含量的多寡。根據新北市藥師公會資料顯示，苦杏仁苷一般在甜杏仁杏中含量約0.11％，苦杏仁卻約有1～3％。

當含有高量苦杏仁苷的苦杏仁，在採食、咀嚼、加工的過程中，受到外力破獲，或是在我們吃下肚後，進入消化系統受腸內菌作用，便會促使苦杏仁苷被水解，產生具有高毒性的氰化氫，進一步抑制細胞呼吸作用，將導致食用者呼吸短促、頭痛、噁心、痙攣等，或甚至呼吸困難致死。

徹底烹煮降低毒性，限量服用更安心！

為此，若有使用苦杏仁的藥用需求，一般中醫也會囑咐將苦杏仁徹底加熱烹煮，並避免生食，以降低中毒風險。而以服用量來說，德國聯邦風險評估研究所（The Federal Institute for Risk Assessment）也建議，成人每日苦杏仁的攝取上限不應超過兩顆，而孩童則應避免食用。

而民眾在食用甜杏仁時，儘管其所含苦杏仁苷成分較低，但也切勿輕忽。除了注意攝取量，不管是單吃或是料理用，烹煮加熱完全，絕對是保障自身食用安全的最好辦法！

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【參考資料】

「杏仁果」不是「杏仁」，海關籲請進口人正確申報貨名及稅則號別-財政部關務署

食物中天然毒素-植物性-食品安全辦公室

苦杏仁成人每天兩顆為限 兒童則應完全禁止-國家環境毒物研中心

推理系作品中兇手的最愛「氰化物」，它真的有那麼致命嗎？-毒物及化學物質局

食物中植物性天然毒素技術報告-國家衛生研究院

苦杏仁-台灣中藥典暨圖鑒查詢系統