國際母乳週 國健署：哺育母乳有助地球永續

每年8月第一週為國際母乳週，衛生福利部國民健康署今天表示，餵母乳有助於嬰幼兒及媽媽健康，母乳是寶寶天然的食物，且也較配方奶環保，有助於地球永續。

今年國際母乳週主題為「支持母乳哺育，為了更健康的地球」，國健署響應國際母乳週，支持媽媽哺餵母乳，召開記者會宣布「母乳哺育愛自然」照片分享暨抽獎活動開跑，也邀請名模林可彤分享母乳哺育經驗。

國健署長王英偉致詞指出，今年母乳週主題為愛自然，國健署在健康促進新概念2.0版就提倡地球健康，符合今年母乳週的主題，包含運動、生態、經濟、飲食等面向，而餵母乳不僅可以減少花費，也更環保。

王英偉提到，目前台灣餵母乳比率為46%，高於全球平均值36%，而世界衛生組織（WHO）希望全球目標值達到50%，希望有更多媽媽可以一起加入協助推動。

國健署表示，根據統計，在6個亞洲國家每年銷售72萬450噸配方奶粉，產生近290萬噸溫室氣體，相當於平均載客車輛行駛112.7億公里或送往垃圾場的103萬噸廢棄物，因此母乳哺育除了對於嬰幼兒的健康非常重要，也可改善地球的健康。

林可彤在記者會中分享自己母乳哺育經驗，她說，當初也曾面臨是否要餵母乳的難題，但由於希望能把自己頭好壯壯的免疫因子給小朋友，因此她決定一定要餵母乳。

林可彤說，母乳哺育相當辛苦，當初也遇到很多挫折，所幸台灣醫療環境相當好，護理師也會關心，加上有其他懷孕媽媽提供建議，及許多推廣母乳的醫生在網路上分享資訊，後來就餵得很順暢。

為了支持媽媽哺餵母乳，國健署辦理「母乳哺育愛自然」照片分享暨抽獎活動，在9月15日前，民眾只要分享哺乳自拍照、哺乳心得及「#母乳哺育愛自然」至個人臉書社群媒體後，截圖上傳活動網站，並於內文標記5名以上好友，就可參加抽獎。