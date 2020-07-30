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改名代言賣茶治病？ 名醫父子指控一頁式農場文盜照片詐欺

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
小兒科名醫黃瑽寧今（30）日偕消基會共同召開記者會，告發多個網路平台有數個一頁式廣告盜用他和其曾任衛生署副署長的父親黃富源醫師的照片，在網路上販售「三降茶」，號稱可以治療糖尿病。 圖／消基會提供
小兒科名醫黃瑽寧今（30）日偕消基會共同召開記者會，告發多個網路平台有數個一頁式廣告盜用他和其曾任衛生署副署長的父親黃富源醫師的照片，在網路上販售「三降茶」，號稱可以治療糖尿病。 圖／消基會提供

「一頁式廣告」、「內容農場」的故事行銷詐欺案件層出不窮，就連名醫也受害。小兒科名醫黃瑽寧今（30）日偕消基會共同召開記者會，告發多個網路平台有數個一頁式廣告盜用他和其曾任衛生署副署長的父親黃富源醫師的照片，在網路上販售「三降茶」，號稱可以治療糖尿病

黃瑽寧醫師表示，他和父親都不是糖尿病患，也並非治療糖尿病的專家，而在這些一頁式廣告卻大量盜用他和父親的照片，甚至將他的姓名改為「黃一寧醫師」，以規避「刑法」第210條偽造文書的刑事責任。

對此，消基會指出，該類冒用照片的詐術，不僅涉犯「刑法」第339條詐欺罪的刑責外，亦侵害攝影著作權。

消基會秘書長吳榮達表示，這類似的「詐騙」案情，通常會過度放大「病情」，如廣告說：「10年前的冬天，父親的腿被暖氣片燙傷，傷口不大，但是因為血糖高，傷口潰爛流膿，……醫師說，可能要截肢…」，配上令人怵目驚心的病肢。很有「驚嚇效果」。

吳榮達指出，「內容農場」文字經常出現在臉書、LINE等社交軟體，以杜撰、帶有低潮、受苦，再翻轉劇情的文字，吸引民眾深入故事。而「三降茶」廣告，不僅盜用照片，又結合「內容農場」編撰感人肺腑的故事，再塑造「黃一寧」醫師的英雄事蹟，拯救幾十萬病友可以吃飽飯，從糖尿病中解脫。

黃瑽寧表示，本案中警察單位亦表示有無奈之處，比如這個三降茶，網頁伺服器在新加坡，email位置設於中國大陸，所有產品都從中國海外寄送，所以台灣境內找不到犯罪人，基本上無「法」可管。

消基會表示，「三降茶」的廣告宣稱，事實上已涉及刑事詐欺，更涉及療效，已經違反「食品及相關產品標示宣傳廣告涉及不實誇張易生誤解或醫療效能認定準則」等相關規定。

消基會進一步指出，以本案的情況，業者所稱的「三降茶」應屬食品性質，卻不當宣稱有治療糖尿病的療效，有可能一併構成違反「藥事法」第69條，依第91條可以處60~2500萬元罰鍰；藥物廣告未經核准或與核准內容不符，依違反「藥事法」第66規定可處20萬元以上、500萬元以下罰鍰。因此，本案雖屬跨境犯罪，但只要受害人在台灣，廣告通路商在台灣有分公司，衛福部除了發布新聞，提出警示外，應考慮針對廣告平台加強開罰，並協調檢調單位查辦，將不法之徒繩之以法，避免消費者繼續受害。

消基會強調，一頁式廣告隨處可見，氾濫於臉書、LINE，甚至各大網站平台，顯見政府缺乏強力掃蕩與取締。

廣告 消基會 糖尿病

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