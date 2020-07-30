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南投91歲阿公捨不得開冷氣 熱到頭昏送醫

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投醫院醫師王耀麟提醒高溫悶熱，要多關心長輩補充水分，避免中暑、脫水等症狀。圖／南投醫院提供
南投醫院醫師王耀麟提醒高溫悶熱，要多關心長輩補充水分，避免中暑、脫水等症狀。圖／南投醫院提供

最近天氣又悶又熱，南投91歲洪姓阿公獨居，捨不得開冷氣，居服員到宅服務的時候發現阿公全身無力、頭暈而送醫。醫師問診後發現阿公皆有食慾不振、脫水、高血鈉及腎功能惡化等情形，在安排輸液治療後漸漸改善。

南投醫院內科暨胸腔重症專科醫師王耀麟說，老人進食量較少，吞嚥功能也退化，天氣熱時水份與食物補充又更少，可能會因為高溫環境、大量出汗而出現脫水、惡化的狀況。一名93歲楊姓阿嬤，由外籍看護工協助照顧，但這幾天卻發現楊阿嬤怎麼吃不下、全身無力又嗜睡，趕緊送醫。

王耀麟說，老年人的溫度感知與調節能力相對較差，有些年長者的表達能力不佳，不舒服不會表達，恐拖延而併發重症。因此家人的關心與觀察很重要，保持良好通風環境，並適時補充水分，可以減少熱傷害發生的機會。她也提醒家中有長者的鄉親可以透過尿液多寡與顏色觀察、體溫與皮膚彈性等等細節來注意長者的健康，注意長者的生活環境，適時適量的水分與電解質補充。

阿嬤 醫師

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