快訊

餐廳被炸到剩骨架！日本福島縣驚傳爆炸 1死17人受傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華航小小空服員體驗 限量2場 7亮點超吸睛

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中華航空推出「微出國」帶著民眾一起旅行去。圖／華航提供
中華航空推出「微出國」帶著民眾一起旅行去。圖／華航提供

疫情讓人悶得發慌，看準民眾「想飛」的心，中華航空推出「微出國」帶著民眾一起旅行去。華航說，今天上午10時起，官網獨家販售8月8日及8月15日「60周年限定-小小空服員夢想起飛」活動，共七大亮點，不僅能讓民眾來趟輕鬆微旅行，還可以看到孩子化身最萌空服員，共創親子難得的夏日回憶。

華航說，自2016年起舉辦小小空服體驗，今年首度以「買機票送體驗」的方式讓小朋友參與空服課程。

該活動兩梯次皆為一日行程，上午將由飛行經驗豐富的空服講師帶領小朋友進行妝髮體驗、指導美姿美儀，並引導於模擬客艙內擔任小小空服員，進行迎賓、帶位和送餐。另外，將會安排家長參觀模擬機艙，並與寶貝同行參訪博物館，大人小孩都能在玩樂中學習成長。

華航說，下午時間，帶著旅客從桃園機場出發，先到法國ELLE Decoration雜誌選為世界最美的第一航廈貴賓室享用午餐，接著搭上737-800機型、班號CI-8820（爸爸愛你）的60周年彩繪機，環島旅行一周，航程時間約兩小時。

飛機上不只能吃到隱藏版的限定下午茶，還可以拿到超搶手的商務艙The North Face迷彩盥洗包。凡參加活動，即贈送價值6000元的諾富特飯店現金抵用券，可用於餐廳或SPA折抵，另外還可參加大獎抽抽樂，幸運兒可獲得區域線經濟艙來回機票、華航冬戀音樂鈴、兒童版華航飛行夾克或模型飛機等好禮。

華航說，60周年限定-小小空服員夢想起飛歡迎6到10歲的小朋友參加，每位小朋友最多可由兩名家長陪同，經濟艙一大一小雙人同行每人6000元，另可至多加購一名成人可享3600元的優惠價；另外，每一梯次售有四組商務艙，一組1萬6000元（無加購選項）。凡報名皆可使用實體振興三倍券於各地分公司折抵費用，活動詳情可至官網及FB官方粉絲專頁查詢。

華航說，重視旅客的健康及安全，並遵循中央流行疫情指揮中心規定，除加強登機門消毒作業，亦安排獨立旅客登機閘門及動線，與活動出入境動線確實區隔，讓民眾安心參與。

華航 空服員

延伸閱讀

航空業創新突圍 推繞島航程

後疫情時代買華航機票就送小小空服體驗、台虎首辦營隊

8月8日起搭乘華航國際線 登機前可領個人防護隨身包

男在女空服員臉書留言「接飯局？」 涉誹謗判罰3千

相關新聞

台東、屏東大雨特報！ 恆春半島及東南部局部大雨

中央氣象局針對台東、屏東縣發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，今天恆春半島及東南部地區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨、雷...

南方水氣北上 鄭明典：高溫天氣型態終於往北移

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，南方水氣北上，或者說南海附近的低壓外圍環流影響，昨天開始天氣型態大幅改變，過去兩個月的高溫...

大雨特報！ 台中以南等13縣市短時強降雨注意雷擊

午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，中央氣象局表示，今天台中以南地區及新竹、苗栗、花蓮、台東山區有局部大雨發生的機率，...

努力失效：自卑且無力的厭世代

當代青年憂鬱、厭世的情形漸趨嚴重。根據調查，兩成左右的國高中生曾認真考慮自殺 ，13%到25%的大學生已達憂鬱症標準 。而主流輿論常將青年憂鬱的原因，歸咎於抗壓性低、脆弱、不知足、自溺、太敏感等表面標籤。

我就爛：是妄自菲薄 還是一種自我保護？

這些話聽起來熟悉嗎？對許多年輕人來說，這種「害怕失敗」的內在狀態，並不少見。這種心聲，或許是成長過程累積下來的映照，抑或是不同世代的集體經驗。

致癌危機！ 食藥署下架36款胃藥 8月1日起全面禁用

胃藥傳致癌危機，含「ranitidine（雷尼替丁）」成分的胃藥放越久、致癌物越多，食藥署今正式宣布36款含「雷尼替丁（...

病例全台最高 桃園登革熱、日本腦炎要高標準防疫

桃園市本月爆發登革熱群聚，目前已有9人確診，同樣藉由病媒蚊傳播的日本腦炎有4人發病，登革熱和日本腦炎的病例數全台最高。市...

酷航宣布復飛台北-首爾航線 8月中旬起每周2班

國際疫情仍未緩解，但航空公司逐步恢復航班，酷航宣布，將於今（2020）年8月16日（周日）起，正式復飛台北－韓國首爾航線...

他抱怨「中4000元」發票過期...釣出更大悲劇！「中過200萬特獎也過期」

對許多民眾來說，對統一發票是生活中的小確幸。中獎了好開心，但是可得注意領獎時間，否則就從小確幸變成大悲劇。有位網友在抱怨公社PO出了自己109年1-2月份「對中5碼」的發票，捶心肝怨自己「此時此刻的我，只想說...沒事幹嘛對過期發票」。

看問題／杜絕病媒蚊 鐵腕稽查 該罰就罰

桃園市本月接連爆發登革熱群聚疫情和日本腦炎病例挑戰，由於都是蚊子惹的禍，市府相關單位加強熱區及公共場所清潔消毒與衛教工作...

颱風何時才出現？ 賈新興直指關鍵是它

7月颱至今不見蹤影，天氣風險管理公司總監賈新興在臉書表示，是誰剷平了颱風的家？原來是變本加厲的太平洋高壓。

感冒病人增多 戴口罩變少 醫憂：新冠肺炎可能再度大流行

台南市前副市長顏純左是內科醫師，缷下公職後在下營開設診所，今天在臉書貼文指近日來門診發現不少感冒的病人，令他非常擔心在台...

熱門新聞

發文抱怨日本公婆 陌生人傳訊老公：這樣的台灣太太最好不要

加拿大可疑種子包裹驚見「台灣」字樣 中華郵政出面澄清

致癌危機！ 食藥署下架36款胃藥 8月1日起全面禁用

宏匯廣場76家美食地圖名單公開！10家百貨、新北首店

想好客庄券怎麼花了嗎？ 11縣市70區必遊景點大公開

新北最大百貨來了 3.1萬坪宏匯廣場31日起試營運

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。