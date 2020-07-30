兒童察覺失智症警訊優於成人 成掌握就醫關鍵

相較於成年人，孩子們對失智症有更強烈的察覺能力，能盡早掌握家中失智患者就醫的關鍵時間點。且從小教育紮根，有利友善失智社會建立。富邦人壽與台灣失智症協會共同推動的失智教育動畫片《失智警訊愛注意篇》與《愛的守護防走失篇》今日上映。

認識與理解，是提升失智照護的起點。此次推出針對兒少族群的失智教育動畫片，主要考量點為家中孩子和長輩接觸機會多、互動時間長，因此從小學階段即建構失智症的正確認知，不僅能促進家庭氛圍和樂，也能盡早掌握家中失智患者就醫的關鍵時間點。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，近年企業在推動失智關懷活動的過程中，也發現大眾對失智症認識不足，為持續知識傳遞與關懷，今年將擴大推動「失智教育種子計劃」，並著力於兒童紮根教育，期待從小培養正確的認知力與行動力，為友善失智社會發展立下正向基礎。

台灣失智症協會理事長暨中山醫學大學附設醫院精神科主治醫師賴德仁表示，國內失智症診斷率僅約30%，遠低於先進國家50%至60%，主要原因就是家屬對失智症不夠認識，導致延誤就醫，對整個家庭造成更嚴峻的影響，因此推動提升國人對失智症警訊的察覺，是現行首要關鍵。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉認為，相較於成年人，孩子們有更強烈的察覺能力，因此從培養兒童對失智症警訊的察覺開始，在識能教育的推展上能發揮較佳的效果，此次推出的動畫片內容兼顧失智症基礎認知與照護行動，在家長與師長的引導下，能讓孩子從小對失智症就有較完整的概念，進而養成設身處地的思考習慣與態度。