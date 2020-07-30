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高鐵今年第四季推數位客服 車站旅客資訊系統後年完成

聯合報 / 記者曹悅華／台中即時報導
台灣高鐵公司董事長江耀宗。記者曹悅華／攝影
台灣高鐵公司董事長江耀宗。記者曹悅華／攝影

台灣高鐵公司自2007年營運以來，不斷提升乘車品質，去年旅運人次、獲利皆創下新高。台灣高鐵說，預計今年第四季導入數位客服(AICS)規畫，車站旅客資訊系統(PIS) 則將在2021年底前完成，未來所有乘車資訊都會一目瞭然，無需等待跑馬燈。

台灣高鐵董事長江耀宗昨表示，台灣高鐵除了連續三年獲得證交所公司治理評鑑前5%的佳績，在全國944家上市公司中保持領先。今年第一季，再度參加由社團法人中華公司治理協會舉辦的制度評量，也獲得特優認證。

另外江耀宗說，去公司首度完成發行80億元30年期無擔保公司債，7月再次在投資人的看好與支持下，成功發行105億元的30年期無擔保公司債。

他說，即使受到疫情衝擊，公司仍要在第四季推出讓旅客再次耳目一新的數位客服；同時，站在過去所締造的亮麗基礎上，持續擴展異業結盟的觸角，台灣高鐵將導入更多聯名獨家商品，希望帶動新一波銷售熱潮，不僅提升公司在非票箱收入的佔比，更為軌道運輸產業的創意行銷，創造全新話題。

針對數位客服，台灣高鐵說，人工智慧化已為時代潮流，第四季導入數位客服以強化服務的深度與廣度，由知識庫及語意分析平台，結合深度機器學習工具，將常用且重複性高的問答交由機器人回答；超出機器人服務範圍即由客服人員接手處理，以真實接觸並滿足顧客的需要。

台灣高鐵說，未來在企業網站及高鐵App將提供24小時全年無休的數位化服務，其功能包括常用問題諮詢及個人化服務申請與查詢，期能發揮數位科技的便利與效率。

另外，台灣高鐵說，通車至今旅客資訊系統已屆折舊年限，系統難以擴展更多設備且維護困難。為使車站PIS容納更多圖文訊息、更易旅客辨識及閱讀，前年底起開始進行設計與更新。

台灣高鐵說，更新項目除原八站的前/後端軟硬體平台，新設備將支援未來智慧物聯網 (IoT)、大數據 (Big Data) 、人工智能 (AI) 等新技術之應用，提供更高品質的旅客服務。6日起，已進行桃園站穿堂層及月台層PIS更換，其他車站將陸續展開更新，預計2021年底前完成。

高鐵舊型、新型車站旅客資訊系統(PIS) 。圖／台灣高鐵公司提供
高鐵舊型、新型車站旅客資訊系統(PIS) 。圖／台灣高鐵公司提供

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