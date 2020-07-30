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恐龍家長指定「畫單圖案」堵出口 好市多顧客怒：強迫畫畫有事嗎

聯合新聞網 / 綜合報導
好市多人潮示意圖。 圖／聯合報系資料照（記者劉學聖攝影）
好市多人潮示意圖。 圖／聯合報系資料照（記者劉學聖攝影）

常到美式賣場好市多Costco）購物的人都知道，結完帳後帳單不能立刻收進錢包，還要讓出口前的畫單員檢查畫紅線，有時遇到小孩子，畫單員還會特別將紅線換成可愛圖案，讓人感覺非常貼心。不過有民眾抱怨這項暖舉被濫用，畫單員被團團包圍要求畫圖案，將離場路線堵住造成其他客人困擾。

有民眾假日到好市多購物時，幾次發現帶著小孩的家長在離場時會要求畫單員在帳單上畫大象、恐龍等圖案，有次更遇過畫單員表明不會畫，結果小孩大哭、吵鬧，家長不安撫還集體起鬨要求畫這個畫那個。他在臉書社團「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」中發文抱怨，出口通常只有2個畫單員，這些人卻為了畫圖，將要離場的客人堵在後面，「請大家行行好，讓我們這些沒有要畫東西的趕快離場好嗎」，並建議好市多乾脆增設畫畫專用出口。

奇葩的家長行徑引來不少遇過同樣狀況的顧客討論，「終於有人說出我的心裡話」、「強迫工作人員畫畫有事嗎」、「南崁真的有，大人還刻意拿給小孩等畫單，我在後面等到白眼翻到北半球」、「願意畫笑臉我兒子就很開心了，這些恐龍家長有事嗎」、「上次看到工作人員已經在畫笑臉了，那個家長還跟小孩說他等下還會畫一隻兔子給你哦，那工作人員『痾』了一聲，只好又繼續畫了兔子」、「這絕對是家長的問題，家長鼓勵這樣的行為導致小孩覺得好市多人員沒畫給他是不對的」。

但也有常客表示沒遇過這種情形，「常去南崁店倒是沒看過這種情況」、「多年來，我幾乎一週去兩次南崁好市多，從未遇過家長要求畫畫的，一次都沒有」、「真假！北投店從來沒看過」、「我沒碰過因為出口畫畫而塞車」。

好市多出口前的畫單員，除了會幫小朋友畫圖案外，其實最主要的工作是檢查消費者的結帳項目和推車內商品是否一致，並再次確認收銀員結帳是否無誤，「我曾分兩筆結帳，故意收起一張帳單，畫單人員立馬發現」、「有次發現我商品價錢被重覆打了，立馬返回核對退還，真的有在看喔」。

好市多 恐龍家長 Costco

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