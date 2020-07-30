致癌危機！ 食藥署下架36款胃藥 8月1日起全面禁用

胃藥傳致癌危機，含「ranitidine（雷尼替丁）」成分的胃藥放越久、致癌物越多，食藥署今正式宣布36款含「雷尼替丁（Ranitidine）」的胃藥從8月1日起全面禁用，民眾若依醫師所開立處方用藥者，可與醫師討論選用其他適當藥品；若是自行從藥局或藥粧店購買者，則建議暫時停止使用。

食藥署科長洪國登表示，國際對原料藥「雷尼替丁」發出警訊，指其擺放時間愈長或接觸高溫時間愈久，產生致癌不純物「N-亞硝基二甲胺（NDMA）」機率愈高。

去年知名胃藥「善胃得」被驗出含致癌不純物「N-亞硝基二甲胺（NDMA）」，疑可能致癌，衛福部食藥署清查所有含雷尼替丁胃藥剛滿一年，6月中旬時內藥廠中化裕民就又自主驗出10批「悅擬停膜衣錠150毫克」NDMA超出每日可接受攝取量，除下架停止供應，也全面調查是否涉及其他批次及主動評估執行回收相關事宜。

洪國登表示，許多相關藥品保存期限為兩年到四年，但無法保證在期限內NDMA的含量是否超出每日可接受攝取量96 ng，因此決定暫停於國內供應、銷售或使用含「雷尼替丁」成分的藥品。

含「雷尼替丁」成分的藥品主要用於胃灼熱、胃酸引起的消化不良、胃酸過多、十二指腸潰瘍等。洪國登表示，含該成分的藥品許可證共36張，其中29張為處方用藥、7張為指示用藥，一年用量超過8000萬顆。

食藥署已要求藥商、藥局及醫療機構自8月1日起暫停於國內供應、銷售或使用含ranitidine成分藥品，並提出回收計劃，啟動自主回收。若仍持續出貨，則依《消保法》處以新台幣6萬至150萬元罰鍰，未於期限內完成回收，則依《藥事法》則處以新台幣20萬至500萬元罰鍰。