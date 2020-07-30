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胸部劇烈撕裂疼痛 當心「主動脈剝離」 2天內死亡率高達5成

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
心臟內科主治醫師黃啟倫說，主動脈剝離有9成民眾會胸痛，但是常會與急性心肌梗塞混淆不清，急性心肌梗塞引發的胸痛常為「壓迫性」的感覺，而主動脈剝離則為「劇烈性常伴隨著撕裂般」。圖／報系資料照
心臟內科主治醫師黃啟倫說，主動脈剝離有9成民眾會胸痛，但是常會與急性心肌梗塞混淆不清，急性心肌梗塞引發的胸痛常為「壓迫性」的感覺，而主動脈剝離則為「劇烈性常伴隨著撕裂般」。圖／報系資料照

一名男子近日因感冒常感到疲倦不適，竟在凌晨睡眠中突感到背部劇烈疼痛、無法動彈，聯絡救護車送醫，緊急就醫才發現是「主動脈剝離」，所幸經治療已回家休養，醫師指出，主動脈剝離若無法及時就醫，2天內死亡率高達50%。

衛生福利部桃園醫院心臟內科主治醫師黃啟倫表示，日前有名男子到外出差，在睡夢中突然感覺背部劇烈疼痛，甚至無法動彈，到醫院就醫時測量血壓發現個案血壓偏高、左側肢體脈搏偏弱。

再經電腦斷層檢查及心電圖檢查後排除腦中風及心肌梗塞等疾病，隨後確診為Type A型主動脈剝離，緊急動手術治療後目前已出院返家休養。

黃啟倫解釋，主動脈剝離是不常見但致死性非常高的心臟血管疾病，常見年齡為60至70歲，男女比2比1，發病後每小時死亡率增加百分之一，2天內死亡率更高達50%，因此早期治療是降低死亡率最好的選擇。

黃啟倫說，有9成民眾會胸痛，但是常會與急性心肌梗塞混淆不清，急性心肌梗塞引發的胸痛常為「壓迫性」的感覺，而主動脈剝離則為「劇烈性常伴隨著撕裂般」，且隨剝離範圍不同可能延伸至頸部、後背及腹部；另外有6成患者會出現合併高血壓症狀。

主動脈剝離的治療方法有藥物與手術兩種，須由醫師評估後才能決定適當的治療策略，黃啟倫表示，想與主動脈剝離保持距離，平常就要做好預防保健，如定期健康檢查、控制血壓，飲食上避免高鹽、高膽固醇，勿暴飲暴食、生活作息正常、戒菸、控制體重。

死亡率 心肌梗塞 醫師

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