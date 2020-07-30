冒痘壯漢變自信辣妹 健身網紅靠五方法改變人生

23歲的健身網紅jocelyn_07_02，是多囊性卵巢症候群患者，不管再怎麼運動都瘦不下來，身型壯碩如男人，臉上更長滿惡痘，她接受女性健身社群｢有肌勵｣訪問，分享透過5個方法，找回窈窕曲線，更找回自信的自己。

在台灣，多囊性卵巢症候群患者相當多，可能症狀包括經期異常、發胖、雄性激素過多造成的滿臉青春痘、多毛等，胡瓜的女兒、藝人小禎，也是多囊性卵巢症候群，經歷暴肥過程。

jocelyn_07_02（IG帳號）在｢有肌勵｣表示，她過去每天至少做高強度的CrossFit（混合健身）3小時，體型卻越益腫壯，臉上更冒出爛痘，曾有長達3年的時間，她的身心狀態陷入低潮。

她覺得自己不夠好、討厭自己、更充滿｢我就是瘦不下來｣的負面情緒， 長期的壓力，讓她入夜後就開始無意識的暴食，曾一晚吃近5000卡熱量，接著無限循環的｢罪惡、節制、增加運動量、暴食｣ 。

去年底，她開始做出改變，包括停止負面情緒、不給食物貼上標籤、找到適合自己的運動方式、開始與自己對話、正念飲食，整整接近10個月漫長的恢復過程，驚人結果發生了。

她的皮膚變好、身體曲線出現，今年10月，更要參加比基尼健美比賽。她分享自身故事，希望鼓勵更多姐妹們：

1. 很開心我擁有曾經的不好，才能讓我更珍惜現在的好。

2. 抗壓，不是壓力來才要學習。是平常就要學習怎麼跟他相處。

3. 當你覺得怎麼沒進步時，其實只是你沒給它足夠的時間。

網友也紛紛在下方留言為她加油打氣，｢加油！佩服妳很勇敢地願意踏出第一步，只要肯改變就有機會，讓人生變更好！｣｢短短時間就有這麼大的改變！真的要勇敢踏出第一步!｣

｢有肌勵｣是女孩專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女孩肌力，也給女孩激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

專欄長期徵稿，包括：1. 妳的健身美照，2. 妳的健身心得和菜單，3. 妳的健身影片，投稿可上有肌勵粉專。

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