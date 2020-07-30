《初心》江振誠：「完美」不是功成名就，而是選擇放下、內心滿足的快樂

若要提到國際上最具代表性的台灣廚師，江振誠絕對無人能出其右，他不僅是台灣史上第一位摘下米其林星等的主廚，更是世界50大名廚之一。

2016年，他旅居新加坡（Singapore）的自家法式料理餐廳「Restaurant ANDRÉ」被新加坡米其林指南評鑑為二星，同時被評選為全球50間最佳餐廳、亞洲50間最佳餐廳等榮耀，但他在2018年，毅然決定放棄米其林星等，決定返回家鄉台灣開設「RAW」餐廳，將親身經歷及知識傳承給台灣的下一代。

當年，這個決定對已經揚名立萬的他，在外人看來是個人生的重大抉擇，但對江振誠來說，卻是個再尋常不過的決定，他從不把自己停留在舒適圈過久，他曾說，「如果我有能力做出120分的東西，不該因為得到了些許成就即安於現狀，而是要片刻不停地繼續嘗試突破200分的可能。」

人生第一步紀錄片《初心》留下珍貴畫面

如今，屬於江振誠的第一部紀錄片《初心》即將正式上映──從歸還米其林二星、並公開宣布返回離開了30年的家鄉，是什麼促使他這麼做？身為一個完美主義者，如何定義「成功」二字？是什麼讓他輾轉難眠？

本片由導演黃程瀚執導，他說，「多年前我還是個接案攝影師時，我就因為採訪認識了江振誠，他的智慧以及他對於食物、廚藝方面的思考，讓我留下了很深刻的印象。」

他分享，這部影片的重要之處，在於它揭示了一般人對於所謂「功成名就」的執念，特別是新加坡。廣義來說，我們探索了亞洲文化對成功的定義。非關對錯，只是希望透過江振誠這位亞洲名廚的信念與體悟，去理解到生命其實不僅於此。

江振誠「回歸初心」的人生觀

江振誠告別新加坡的餐廳，期望一個新的開始圖／江振誠告別新加坡的餐廳，期望一個新的開始

「初心，是溫柔的提醒，是回到原點，是我們思考人生的意義，也是最單純快樂的來源。」

江振誠的廚師生涯，從廚房最基層的職務起始，並以驚人的速度晉升為餐廳主廚。隨後他來到新加坡，將他獨有的「八角哲學」概念，落實在自己開設的餐廳中──從食物到擺盤，所見的一切，在在都是他的風格。

《初心》在餐廳正式歇業前數週一路跟拍江振誠，將他的心路歷程化為影像，並深入剖析他生命中的戀家元素。從他如何受到母親的影響愛上烹飪，到他負笈法國（France）求學，在廚藝學習上面臨的各項挑戰。江振誠的故事情感豐沛且獨一無二，而他正準備開展人生的下一個階段。

「這部人生的紀錄片它不會重來，也沒有彩排，而我們既是主角也是決定劇本的人，用你最真實的方式為自己紀錄。」

「完美」絕對不是功成名就

江振誠分享，《初心》這部影片所紀錄的應該是他料理生涯中做過最大的決定，「短短的100分鐘卻是我廚師生涯30年的縮影，敘述著從拼了命追求最極致的完美與榮耀，到最後發現『完美』的最後一塊拼圖，不是功成名就，而是放下，一種回盼初心，內心滿足的快樂。」

「我希望在這部紀錄片中，大家看到面對人生應該要有的勇氣，無懼地接受任何挑戰與標準的勇氣，放下成功的標籤與榮耀的勇氣，和跟隨著最初的信念 心之所向的勇氣；我永遠相信堅定的意志與執著，是成功最好的調味料；也告訴自己我的使命終將是要回到故鄉來帶領更多的台灣年輕人，給我的土地──台灣。」

當個快樂的廚師──橄欖樹的初衷

雖然中文片名是《初心》，但英文片名則是《André & his olive tree》，江振誠說，一直以來，橄欖樹對他就有非常重要的意義，因為過去在南法，橄欖樹就是個很重要的象徵，「我到了新加坡以後，唯一帶著的就是那顆橄欖樹，看到那個橄欖樹就好像看到自己唯一的朋友。」而橄欖樹也成了在「Restaurant ANDRÉ」店門口中重要的地標。

值得注意的是，橄欖樹在新加坡當地的氣候是很難生存的，所以必須特別的照顧，如何適應當地的水、溫度，就和自己一樣在不同的環境試映、找到自己的道路一樣，因此特別有感情。

他強調，做廚師，一直以來都是很快樂的，雖然有的時候，常常會忙到自己不知道在做什麼、也會懷疑自己，但只要到了某一個階段，他就會好好提醒自己初心是什麼，好比說為什麼當初快樂、但後期卻不快樂。

他體悟到，「小時候，快樂是很簡單的事；長大後，簡單是很快樂的事。」

在片中，觀眾會發現有很多從來沒有出現過的江振誠，除了一絲不苟，嚴謹的他，還有唱著韓文卡拉ok、煮著台灣牛肉麵，和啟蒙老師Pourcel用法文的對話，當然還有「Restaurant ANDRÉ」團隊含淚揮灑的表演，直到最後一天的背後場景。

江振誠說，他很開心而且感動，看到這段人生的過程被用最真實的方式紀錄下來，而法國、新加坡、台灣或全亞洲的餐飲界也會因為江振誠而感到驕傲，想跟自己說「You did right, You did good, You did everything you could!」

（作者／魯皓平 本文出自2020.7.29《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）