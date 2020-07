《初心》江振誠：「完美」不是功成名就，而是選擇放下、內心滿足的快樂

若要提到國際上最具代表性的台灣廚師,江振誠絕對無人能出其右,他不僅是台灣史上第一位摘下米其林星等的主廚,更是世界50大名廚之一。

2016年,他旅居新加坡(Singapore)的自家法式料理餐廳「Restaurant ANDRÉ」被新加坡米其林指南評鑑為二星,同時被評選為全球50間最佳餐廳、亞洲50間最佳餐廳等榮耀,但他在2018年,毅然決定放棄米其林星等,決定返回家鄉台灣開設「RAW」餐廳,將親身經歷及知識傳承給台灣的下一代。

當年,這個決定對已經揚名立萬的他,在外人看來是個人生的重大抉擇,但對江振誠來說,卻是個再尋常不過的決定,他從不把自己停留在舒適圈過久,他曾說,「如果我有能力做出120分的東西,不該因為得到了些許成就即安於現狀,而是要片刻不停地繼續嘗試突破200分的可能。」

人生第一步紀錄片《初心》留下珍貴畫面

如今,屬於江振誠的第一部紀錄片《初心》即將正式上映──從歸還米其林二星、並公開宣布返回離開了30年的家鄉,是什麼促使他這麼做?身為一個完美主義者,如何定義「成功」二字?是什麼讓他輾轉難眠?

本片由導演黃程瀚執導,他說,「多年前我還是個接案攝影師時,我就因為採訪認識了江振誠,他的智慧以及他對於食物、廚藝方面的思考,讓我留下了很深刻的印象。」

他分享,這部影片的重要之處,在於它揭示了一般人對於所謂「功成名就」的執念,特別是新加坡。廣義來說,我們探索了亞洲文化對成功的定義。非關對錯,只是希望透過江振誠這位亞洲名廚的信念與體悟,去理解到生命其實不僅於此。

江振誠「回歸初心」的人生觀

江振誠告別新加坡的餐廳,期望一個新的開始圖/江振誠告別新加坡的餐廳,期望一個新的開始

「初心,是溫柔的提醒,是回到原點,是我們思考人生的意義,也是最單純快樂的來源。」

江振誠的廚師生涯,從廚房最基層的職務起始,並以驚人的速度晉升為餐廳主廚。隨後他來到新加坡,將他獨有的「八角哲學」概念,落實在自己開設的餐廳中──從食物到擺盤,所見的一切,在在都是他的風格。

《初心》在餐廳正式歇業前數週一路跟拍江振誠,將他的心路歷程化為影像,並深入剖析他生命中的戀家元素。從他如何受到母親的影響愛上烹飪,到他負笈法國(France)求學,在廚藝學習上面臨的各項挑戰。江振誠的故事情感豐沛且獨一無二,而他正準備開展人生的下一個階段。

「這部人生的紀錄片它不會重來,也沒有彩排,而我們既是主角也是決定劇本的人,用你最真實的方式為自己紀錄。」

「完美」絕對不是功成名就

江振誠分享,《初心》這部影片所紀錄的應該是他料理生涯中做過最大的決定,「短短的100分鐘卻是我廚師生涯30年的縮影,敘述著從拼了命追求最極致的完美與榮耀,到最後發現『完美』的最後一塊拼圖,不是功成名就,而是放下,一種回盼初心,內心滿足的快樂。」

「我希望在這部紀錄片中,大家看到面對人生應該要有的勇氣,無懼地接受任何挑戰與標準的勇氣,放下成功的標籤與榮耀的勇氣,和跟隨著最初的信念 心之所向的勇氣;我永遠相信堅定的意志與執著,是成功最好的調味料;也告訴自己我的使命終將是要回到故鄉來帶領更多的台灣年輕人,給我的土地──台灣。」

當個快樂的廚師──橄欖樹的初衷

雖然中文片名是《初心》,但英文片名則是《André & his olive tree》,江振誠說,一直以來,橄欖樹對他就有非常重要的意義,因為過去在南法,橄欖樹就是個很重要的象徵,「我到了新加坡以後,唯一帶著的就是那顆橄欖樹,看到那個橄欖樹就好像看到自己唯一的朋友。」而橄欖樹也成了在「Restaurant ANDRÉ」店門口中重要的地標。

值得注意的是,橄欖樹在新加坡當地的氣候是很難生存的,所以必須特別的照顧,如何適應當地的水、溫度,就和自己一樣在不同的環境試映、找到自己的道路一樣,因此特別有感情。

他強調,做廚師,一直以來都是很快樂的,雖然有的時候,常常會忙到自己不知道在做什麼、也會懷疑自己,但只要到了某一個階段,他就會好好提醒自己初心是什麼,好比說為什麼當初快樂、但後期卻不快樂。

他體悟到,「小時候,快樂是很簡單的事;長大後,簡單是很快樂的事。」

在片中,觀眾會發現有很多從來沒有出現過的江振誠,除了一絲不苟,嚴謹的他,還有唱著韓文卡拉ok、煮著台灣牛肉麵,和啟蒙老師Pourcel用法文的對話,當然還有「Restaurant ANDRÉ」團隊含淚揮灑的表演,直到最後一天的背後場景。

江振誠說,他很開心而且感動,看到這段人生的過程被用最真實的方式紀錄下來,而法國、新加坡、台灣或全亞洲的餐飲界也會因為江振誠而感到驕傲,想跟自己說「You did right, You did good, You did everything you could!」

