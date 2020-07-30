老翁被芒果樹幹砸中胸部 疼痛就醫幸運發現肺部腫瘤

苗栗一名70歲蔡姓老翁上個月在家裡農忙時，不慎被芒果樹幹打到胸部，期間雖多次就醫，胸部悶痛始終未見改善，因此轉往衛生福利部苗栗醫院求診，胸腔外科醫師檢查除發現肋骨有1根骨折，還「意外」發現右上肺葉有1公分的小結節，老翁日前住院接受內視鏡微創手術，組織切片經病理檢驗確診是惡性腫瘤。

院方表示，這起病例幸好及早發現、及早切除，患者恢復良好，已順利康復出院，且不需要追加化學治療或放射線治療，將持續於門診接受追蹤。

衛福部苗栗醫院胸腔外科主任連允昌指出，這名老翁因胸部「意外」被樹枝挫傷就醫，透過低劑量電腦斷層詳細檢查後又「意外」發現右肺葉上的小結節，且研判屬惡性腫瘤的機率高，但因考量結節貼近血管，無法事先取樣，加上患者年紀大，經向家屬說明與討論後，決定採行內視鏡手術，並於術中送冷凍切片進行病理檢驗，迅速確診為惡性腫瘤。

連允昌指出，內視鏡手術與傳統手術的差異在於內視鏡手術傷口小，約4-5公分，相對地疼痛也較小，通常術後一周內就能出院；若傳統胸腔手術傷口約30公分左右，住院也需要2到3周才能出院。另外，胸腔外科手術在術後最擔心病人因怕疼痛，不敢深呼吸、咳痰等動作，導致肺炎發生，而內視鏡手術有傷口小、疼痛減輕特點，可以有效降低併發肺炎的風險。

他表示，肺癌是國人10大癌症死因之首，且肺癌早期症狀不明顯，確診時多已是無法施行手術的3、4期，由於肺內大部分都是空氣，針對沒有症狀的腫瘤，可善用低劑量電腦斷層進行掃描，就能清楚發現；低劑量電腦斷層掃描可檢測0.2毫米以上的小腫瘤，民眾如有長期抽菸病史、肺癌家族史或暴露在石綿瓦環境（礦工、玻璃工、石綿瓦工人等）及45歲以上者，建議應每年定期進行檢查，及早發現、及早治療，以免延誤病情。