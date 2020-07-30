快訊

德意志「叩頭中國」迷思：柏林的「副班長人格」？

美國四大科技巨頭同受國會拷問 為何獨缺微軟？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老翁被芒果樹幹砸中胸部 疼痛就醫幸運發現肺部腫瘤

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
衛福部苗栗醫院胸腔外科主任連允昌指出，低劑量電腦斷層掃描可檢測出0.2毫米以上的小腫瘤。圖／衛福部苗栗醫院提供
衛福部苗栗醫院胸腔外科主任連允昌指出，低劑量電腦斷層掃描可檢測出0.2毫米以上的小腫瘤。圖／衛福部苗栗醫院提供

苗栗一名70歲蔡姓老翁上個月在家裡農忙時，不慎被芒果樹幹打到胸部，期間雖多次就醫，胸部悶痛始終未見改善，因此轉往衛生福利部苗栗醫院求診，胸腔外科醫師檢查除發現肋骨有1根骨折，還「意外」發現右上肺葉有1公分的小結節，老翁日前住院接受內視鏡微創手術，組織切片經病理檢驗確診是惡性腫瘤

院方表示，這起病例幸好及早發現、及早切除，患者恢復良好，已順利康復出院，且不需要追加化學治療或放射線治療，將持續於門診接受追蹤。

衛福部苗栗醫院胸腔外科主任連允昌指出，這名老翁因胸部「意外」被樹枝挫傷就醫，透過低劑量電腦斷層詳細檢查後又「意外」發現右肺葉上的小結節，且研判屬惡性腫瘤的機率高，但因考量結節貼近血管，無法事先取樣，加上患者年紀大，經向家屬說明與討論後，決定採行內視鏡手術，並於術中送冷凍切片進行病理檢驗，迅速確診為惡性腫瘤。

連允昌指出，內視鏡手術與傳統手術的差異在於內視鏡手術傷口小，約4-5公分，相對地疼痛也較小，通常術後一周內就能出院；若傳統胸腔手術傷口約30公分左右，住院也需要2到3周才能出院。另外，胸腔外科手術在術後最擔心病人因怕疼痛，不敢深呼吸、咳痰等動作，導致肺炎發生，而內視鏡手術有傷口小、疼痛減輕特點，可以有效降低併發肺炎的風險。

他表示，肺癌是國人10大癌症死因之首，且肺癌早期症狀不明顯，確診時多已是無法施行手術的3、4期，由於肺內大部分都是空氣，針對沒有症狀的腫瘤，可善用低劑量電腦斷層進行掃描，就能清楚發現；低劑量電腦斷層掃描可檢測0.2毫米以上的小腫瘤，民眾如有長期抽菸病史、肺癌家族史或暴露在石綿瓦環境（礦工、玻璃工、石綿瓦工人等）及45歲以上者，建議應每年定期進行檢查，及早發現、及早治療，以免延誤病情。

微創手術 腫瘤 老翁

延伸閱讀

肺癌成「新國病」 盼建平台提高生機

台南又增打卡景點！芒果黃的官田遊客中心8月3日啟用

右耳悶塞半年 女子鼻咽癌上身

台癌找醫、公衛界組倡議平台 盼實現肺癌存活率倍增

相關新聞

南方水氣北上 鄭明典：高溫天氣型態終於往北移

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，南方水氣北上，或者說南海附近的低壓外圍環流影響，昨天開始天氣型態大幅改變，過去兩個月的高溫...

大雨特報！ 台中以南等13縣市短時強降雨注意雷擊

午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，中央氣象局表示，今天台中以南地區及新竹、苗栗、花蓮、台東山區有局部大雨發生的機率，...

努力失效：自卑且無力的厭世代

當代青年憂鬱、厭世的情形漸趨嚴重。根據調查，兩成左右的國高中生曾認真考慮自殺 ，13%到25%的大學生已達憂鬱症標準 。而主流輿論常將青年憂鬱的原因，歸咎於抗壓性低、脆弱、不知足、自溺、太敏感等表面標籤。

我就爛：是妄自菲薄 還是一種自我保護？

這些話聽起來熟悉嗎？對許多年輕人來說，這種「害怕失敗」的內在狀態，並不少見。這種心聲，或許是成長過程累積下來的映照，抑或是不同世代的集體經驗。

病例全台最高 桃園登革熱、日本腦炎要高標準防疫

桃園市本月爆發登革熱群聚，目前已有9人確診，同樣藉由病媒蚊傳播的日本腦炎有4人發病，登革熱和日本腦炎的病例數全台最高。市...

酷航宣布復飛台北-首爾航線 8月中旬起每周2班

國際疫情仍未緩解，但航空公司逐步恢復航班，酷航宣布，將於今（2020）年8月16日（周日）起，正式復飛台北－韓國首爾航線...

他抱怨「中4000元」發票過期...釣出更大悲劇！「中過200萬特獎也過期」

對許多民眾來說，對統一發票是生活中的小確幸。中獎了好開心，但是可得注意領獎時間，否則就從小確幸變成大悲劇。有位網友在抱怨公社PO出了自己109年1-2月份「對中5碼」的發票，捶心肝怨自己「此時此刻的我，只想說...沒事幹嘛對過期發票」。

看問題／杜絕病媒蚊 鐵腕稽查 該罰就罰

桃園市本月接連爆發登革熱群聚疫情和日本腦炎病例挑戰，由於都是蚊子惹的禍，市府相關單位加強熱區及公共場所清潔消毒與衛教工作...

颱風何時才出現？ 賈新興直指關鍵是它

7月颱至今不見蹤影，天氣風險管理公司總監賈新興在臉書表示，是誰剷平了颱風的家？原來是變本加厲的太平洋高壓。

感冒病人增多 戴口罩變少 醫憂：新冠肺炎可能再度大流行

台南市前副市長顏純左是內科醫師，缷下公職後在下營開設診所，今天在臉書貼文指近日來門診發現不少感冒的病人，令他非常擔心在台...

恆春台東蘭嶼綠島大雨特報！ 注意瞬間大雨雷擊

對流雲系發展旺盛，中央氣象局發布大雨特報，今天恆春半島及台東地區（含綠島、蘭嶼）有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨、雷擊...

阿勃勒果實助腸胃蠕動？ 具肝毒性食藥署明年起禁用

許多民眾為了幫助腸胃蠕動，會撿拾阿勃勒的長條果實食用，卻發生噁心、拉肚子、頭暈症狀。衛福部食藥署今天則預告「阿勃勒(Ca...

熱門新聞

加拿大可疑種子包裹驚見「台灣」字樣 中華郵政出面澄清

發文抱怨日本公婆 陌生人傳訊老公：這樣的台灣太太最好不要

宏匯廣場76家美食地圖名單公開！10家百貨、新北首店

想好客庄券怎麼花了嗎？ 11縣市70區必遊景點大公開

新北最大百貨來了 3.1萬坪宏匯廣場31日起試營運

全家便利商店「江原道雪蟹蟹膏」又來了！辣味口味限量開賣　加碼限量推出「蟹膏飯糰」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。