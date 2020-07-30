李登輝嗆傷釀肺炎 醫師籲長者慎防嗆咳

前總統李登輝2月8日因喝牛奶嗆到，引發吸入性肺炎住院近半年，日前傳出狀況危急，台北榮總因無家屬授權不便對外發言，僅表示，李登輝身體狀況不理想，臥床半年，病情起起伏伏，但還不到外界傳聞程度。而長者因器官退化、虛弱或是疾病，如中風、帕金森氏症等，會有吞嚥困難問題，於進食時造成嗆咳、吸入性肺炎等。

北榮高齡醫學中心高齡醫學科主任彭莉甯表示，吸入性肺炎在老人家常見且致死率高，因為老人家吞嚥功能退化、障礙，小小的東西就容易產生吸入性肺炎。

根據衛福部國健署統計，台灣社區65歲以上長者有兩成於每周至少三次有進食嗆到的現象，每十名高齡者約有一人有輕度以上的吞嚥障礙。

僅管很多人都會可能發生嗆咳情形，但彭莉甯表示，年輕人免疫力高且容易將食物咳出來，老人家在生病的狀況下，更多功能都會變差，包括吞嚥功能，無法在短時間內把物質清掉，也有些老人家因為感官功能下降，不知道自己有嗆咳的狀況，沒有咳嗽反應，也增加吸入性肺炎的風險。

吸入性肺炎和其他肺部感染治療方式大致相同，但因為吸入性肺炎少以明顯的發燒或咳嗽表現，照護者可能沒有發現，也會影響及時就醫。因此提醒，若是發現老人家容易累、突然不想吃東西、活動力和意識功能下降，便可能是個警訊。

彭莉甯提醒，避免長者發生吸入性肺炎，食物可切小塊一點、吃慢一點，喝水等液體時也可用些增稠劑。另外，也要避免讓長者以半斜坐的方式，坐直吃減少進食嗆咳的機會。