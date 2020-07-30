感冒病人增多 戴口罩變少 醫憂：新冠肺炎可能再度大流行
台南市前副市長顏純左是內科醫師，缷下公職後在下營開設診所，今天在臉書貼文指近日來門診發現不少感冒的病人，令他非常擔心在台灣有可能再度大流行武漢肺炎病毒。
顏純左提出不能大意的理由，是目前國際的疫情方興未艾，全世界上已經有1700多萬人感染到武漢肺炎病毒，而且每天新感染人數都破20萬以上，美國已經有450萬的武漢肺炎病毒病人，鄰居有事台灣不可能安全無恙。
顏純左說，看到戴口罩的人數越來越少，非常擔憂武漢肺炎的疫情在台灣即將在重演，先前武漢肺炎在流行的時候，有人說到夏天會稍微減緩一點，這個是指在台灣本身，但是現在世界上其他國家不斷的病例創新高，表示第一波還沒有結束，所以大家還是要危機意識。
顏純左指出，到處報復性的消費，報復性的旅遊，但是報復性的感染，可能隨時就到，各位朋友真的要非常小心，病毒是不長眼睛的，隨時在變化。
他提醒希望所有的民眾還是要提高警覺，該帶的口罩還是要戴，該洗的手還是要洗：
近日來門診發現不少感冒的病人
我非常擔心在台灣有可能再度大流行武漢肺炎病毒
由於國際的疫情方興未艾
全世界上已經有1700多萬人感染到武漢肺炎病毒
而且每天新感染人數都破20萬以上
美國已經有450萬的武漢肺炎病毒病人
鄰居有事台灣不可能安全無恙
所以希望所有的民眾還是要提高警覺
該帶的口罩還是要戴
該洗的手還是要洗
我看到戴口罩的人數越來越少
非常擔憂武漢肺炎的疫情在台灣即將在重演
先前武漢肺炎在流行的時候有人說到夏天會稍微減緩一點
這個是指在台灣本身
但是我們看到現在世界上其他國家不斷的病例創新高
表示第一波還沒有結束
所以大家還是要危機意識
到處報復性的消費
報復性的旅遊
但是報復性的感染
可能隨時就到
各位朋友真的要非常小心
病毒是不長眼睛的
隨時在變化。
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