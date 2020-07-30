感冒病人增多 戴口罩變少 醫憂：新冠肺炎可能再度大流行

台南市前副市長顏純左是內科醫師，缷下公職後在下營開設診所，今天在臉書貼文指近日來門診發現不少感冒的病人，令他非常擔心在台灣有可能再度大流行武漢肺炎病毒。

顏純左提出不能大意的理由，是目前國際的疫情方興未艾，全世界上已經有1700多萬人感染到武漢肺炎病毒，而且每天新感染人數都破20萬以上，美國已經有450萬的武漢肺炎病毒病人，鄰居有事台灣不可能安全無恙。

顏純左說，看到戴口罩的人數越來越少，非常擔憂武漢肺炎的疫情在台灣即將在重演，先前武漢肺炎在流行的時候，有人說到夏天會稍微減緩一點，這個是指在台灣本身，但是現在世界上其他國家不斷的病例創新高，表示第一波還沒有結束，所以大家還是要危機意識。

顏純左指出，到處報復性的消費，報復性的旅遊，但是報復性的感染，可能隨時就到，各位朋友真的要非常小心，病毒是不長眼睛的，隨時在變化。

他提醒希望所有的民眾還是要提高警覺，該帶的口罩還是要戴，該洗的手還是要洗：

近日來門診發現不少感冒的病人

我非常擔心在台灣有可能再度大流行武漢肺炎病毒

由於國際的疫情方興未艾

全世界上已經有1700多萬人感染到武漢肺炎病毒

而且每天新感染人數都破20萬以上

美國已經有450萬的武漢肺炎病毒病人

鄰居有事台灣不可能安全無恙

所以希望所有的民眾還是要提高警覺

該帶的口罩還是要戴

該洗的手還是要洗

我看到戴口罩的人數越來越少

非常擔憂武漢肺炎的疫情在台灣即將在重演

先前武漢肺炎在流行的時候有人說到夏天會稍微減緩一點

這個是指在台灣本身

但是我們看到現在世界上其他國家不斷的病例創新高

表示第一波還沒有結束

所以大家還是要危機意識

到處報復性的消費

報復性的旅遊

但是報復性的感染

可能隨時就到

各位朋友真的要非常小心

病毒是不長眼睛的

隨時在變化。