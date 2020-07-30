南方水氣北上 鄭明典：高溫天氣型態終於往北移

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，南方水氣北上，或者說南海附近的低壓外圍環流影響，昨天開始天氣型態大幅改變，過去兩個月的高溫天氣型態終於往北移了。

他說，預報上會說，太平洋高壓北移，季風槽深入南海到菲律賓海，熱帶擾動開始活躍起來。

氣象局今天上午發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，今天中午前後台北市、新北市、桃園市、嘉義市、金門縣地區為黃色燈號。

減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。

黃色燈號（36度以上）：

北部：新北市、桃園市、台北市。

中部：嘉義市。

離島：金門縣。