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南海低壓持續發展 彭啟明：成颱機會較少

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
今天到周六台灣仍維持類似的天氣型態，中南部近山區易有對流性陣雨發展，也會發展到西半部，今天仍要注意午後雷陣雨發展。本報資料照片
今天到周六台灣仍維持類似的天氣型態，中南部近山區易有對流性陣雨發展，也會發展到西半部，今天仍要注意午後雷陣雨發展。本報資料照片

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，昨天開始，太平洋高壓顯著的西伸北抬，高壓延伸到長江流域附近，這延伸出來的現象我們俗稱的高壓脊，台灣正位於高壓的南側，因此顯著的吹著偏東風，由於東風也伴隨東風波動的水氣，東半部花東到恆春半島也因此有顯著的地形降雨，在花蓮台東不限於午後陣雨，甚至早晚都有些陣雨。

今天到周六台灣仍維持類似的天氣型態，中南部近山區易有對流性陣雨發展，也會發展到西半部，今天仍要注意午後雷陣雨發展。

他說，由於高壓西伸，高壓的南方出現一個空檔，這也給西南季風往東卡位的現象，不過這波西南季風範圍僅限於到南海到菲律賓附近，並沒有顯著的東伸到菲律賓東方海面。

彭啟明說，因此過去在菲律賓附近的低壓，進入南海後，配合整個季風發展，已經成為一個南海的季風低壓，是否會繞起來成為熱帶性低氣壓，或是持續發展，目前仍有待觀察。由於趨勢上是往海南島方向移動，非常接近陸地，持續發展增強的機會較低，加上西南季風雖旺盛，但氣流未來的方向，非直接對準台灣，而是偏向中國南方的廣東附近，預期低壓要發展成為颱風的機會的確較少一些。

他表示，預計未來幾天就是這低壓及西南季風在南海發展的動態，暫時還沒有對台灣有直接影響，台灣的天氣到周六大致上還維持吹東風的型態，但是到周日或到下周一開始，季風低壓配合環境場的改變，太平洋高壓也暫時東退，又給西南季風北上發展的空間，大量的西南方水氣，配合低壓發展有機會北上，台灣在這水氣的邊緣附近，有機會在中南部或是花東帶來明顯陣雨，但這都還有調整空間。

台灣未來這一周的天氣，受到整個東亞大環境的影響，今天周四到周六，是明顯的偏東風，到周日開始到下周三，預期西南季風北上，西半部及中南部會明顯水氣較多，有午後陣雨。

彭啟明說，預期下周太平洋高壓可能又再度東退，想要調整成為典型颱風季要發展的型態，暫時又告一段落，台灣又回到典型夏季天氣類型，預期高壓的南測有些東風波動，有低壓發展，但仍要看季風低壓的動態，要回到該有時序的季風低壓在菲律賓東方海面發展，恐怕仍要等等到8月中旬看有沒有機會。

南海 彭啟明

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