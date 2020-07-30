晴朗炎熱 吳德榮：今天至周六東部明顯降雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周六台灣附近大氣低層為太平洋高壓及季風低壓環流交界的東南風、水氣很多，迎風面東半部有明顯降雨；背風面午後對流明顯減弱，僅新竹以南山區午後有局部陣雨或雷雨的機率。

西半部晴朗炎熱，高溫約在36、37度左右，仍要注意防曬、防中暑。北部25至37度、中部24至37度、南部24至36度、東部23至35度。

他說，最新歐、美模式皆模擬，季風低壓環流往西調整，減輕對台灣的影響程度。周日季風低壓槽往台灣方向延伸，熱帶擾動似乎來不及在其中發展，但台灣已轉變為有雨的天氣。

他表示，下周一至周三的模式模擬則顯示，無論季風低壓環流是否已發展成颱風？其中心將通過海南島附近進入大陸，其外圍的西南氣流則略往西調整，對台灣本島的影響大幅減輕；各地則因水氣增多，大氣轉趨不穩定，午後易有對流發展。不過模式模擬仍持續調整中；應繼續觀察最新資料。