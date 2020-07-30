失智症新手照顧難題 聯合報與WaCare四堂線上課程解惑

台灣輔具暨長期照護大展（ATLife）今天起一連四天在南港展覽館登場，除聚焦長照與輔具之外，專業的復健、復能人員參與成為特色。

今年，長期關注失智、長照議題的聯合報與WaCare遠距健康平台攜手，在輔具展推廣live線上講座 (攤位：J1026)，主題包括癌症、失智症等，特別針對失智症新手照顧最苦惱的18項問題，邀請專業醫師、心理諮商師、社工師開闢共四堂免費體驗課程，提供最具體的解方。

聯合報系與WaCare還規劃四場進階課程，只要於輔具展期間預約，享有獨家優惠，原價300元的課程可現折200元。

WaCare執行長潘人豪教授以自身照顧經驗表示，失智症照顧在前三年是最為焦急、無助的階段，新手照顧者會遇到各種問題，例如失智者不愛喝水，導致泌尿道感染，經常出入醫院；不愛洗澡，該如何ｓｏｐ引導；夏天穿冬衣、一到傍晚鬧情緒等問題。這些真實的疑問，家屬都可以透過線上課程，諮詢專業人士，且因應新冠病毒疫情的變化，也能減少外出群聚的風險。

此外，攤位現場加入聯合報會員，可獲得聯合報暢銷書「癌症真的能預防」乙本以及精美小物乙份，會員還可以75折優惠價，購得聯合報最新出版書籍「我是醫師，我得癌症」。

展覽時間：7月30日至8月2日 10:00-18:00

地點：台北南港展覽館一館一樓

攤位：J1026