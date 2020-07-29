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台灣碳交易制度一延再延 學者：還有兩大關卡要解決

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
台灣碳交易制度遲未建立，遠落後其他國家。本報資料照片
台灣碳交易制度遲未建立，遠落後其他國家。本報資料照片

台灣碳交易制度遲未建立，遠落後其他國家，環保署盤點290家排碳大戶，擬納入碳交易對象。學者指出，台灣腳步太慢，且確認管制對象只是第一步，後續還要面臨兩大關卡，分別是碳排總量如何公平分配，及金管會、財政部如何掌握金流及課稅問題。

台北大學自然資源與環境管理研究所教授李堅明表示，碳價將由市場機制決定，頂多政府初期會給予起始價格提供參考，較重要的課題是碳排放總量如何公正合理分配，避免廠商認為自己獲得太少碳權。現在最常見分配有兩種，第一是「歷史法」，根據某公司過去幾年碳排量平均，減少一定比率後給予碳權，歐盟及許多國家都採用此法，計算相對簡易。

李堅明舉例，今年是2020年，可能計算某公司2016年2018年三年間的平均碳排放量，再依照國家減碳管制目標，設定2%等數據，將平均碳排放量減少2%，就是這家公司最後獲得的碳權。

另一種方法是「標竿法」，李堅明指出，可依照產業碳排量平均值發放碳權，例如某產業有一百家，就找這一百家當中每一單位產品的碳排放平均值有多少，據此發放碳權。不過這個作法雖然公平但相對困難，目前考慮納管的290家企業，也許分成六、七種行業以上，必須掌握每個行業的企業家數，以及每單位產品的碳排放平均值。

李堅明說，一般而言，會先檢視納管企業是否適合標竿法，若不適合就採歷史法，兩種方法混合使用。

碳權也面臨是否收費問題，李堅明說，國外一開始通常免費發放碳權，也許其中5%要收費，政府獲得收入後可作其他減碳投資，或回饋一般民眾。後期則慢慢提高收費比率，甚至提高到50%，這已有些融入碳稅的概念。

李堅明強調，碳交易除了涉及碳權發放，還涉及「交易」元素，前者是環保署職責，後者則有賴金管會、財政部共同建制。由於碳交易可能被視為金融商品，這些金流、會計記帳、金融商品法規如何遵守，都必須金管會解決，否則根本無法運作；碳交易若課稅也要財政部規畫，但目前金管會、財政部都沒有參與討論，相當可惜。

經濟部次長曾文生日前擔心，歐盟可能實施碳關稅，將衝擊我國出口。李堅明則早在2015年就曾提出相同警訊，他表示，去年到西班牙參加氣候峰會，也當場聽到歐盟、美國希望透過碳關稅推進公平貿易，目前全球趨勢2050年碳中和，「歐盟是要玩真的」，否則歐盟減碳要求如此高，可能導致國內產業競爭力流失，必須要求其他國家對減碳付出一定成本。

李堅明呼籲，政府一定要留意碳關稅，並早點執行碳交易制度，企業才有誘因配合改善。未來企業生產高碳產品，到邊境必須繳給歐盟一筆稅費，與其如此不如盡快讓產業投資減碳、升級技術，才能因應未來更嚴格標準，如此台灣也可達成低碳、減碳。他強調，繳納碳關稅不是好方法，因為錢繳了還是高碳技術，「未來沒完沒了」。

至於290家排碳大戶能否撐起健康的碳交易市場，李堅明指出，純論家數或許不夠，但這290家已占全國七、八成以上碳排量，溫室氣體管理主要「先抓大」，以排放源角度而言應算足夠。而能否促成交易，最重要因素是這290家企業減碳技術有沒有差異，若有差異，給定總量管制就有誘因減碳，技術不佳或排碳較多的企業就必須買入碳權，但交易是否有效率，還有待觀察未來執行。

台大風險中心博士後研究員趙家緯說，無論是碳交易、碳稅、碳費等作法，只要逼企業掏錢多付成本都會引發排斥反彈，但碳定價已是國際趨勢，歐盟甚至將實施碳關稅制度，藉此反映生產的排碳成本。

趙家緯指出，台灣對歐盟交易量排第12名，前11名國家僅3個國家沒有任何碳定價措施，台灣若沒有相對制度，勢必受很大衝擊。

減碳 歐盟 碳排放

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