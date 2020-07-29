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碳交易制度露曙光 環保署擬納290家排碳大戶

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
為降低溫室氣體排放量，歐盟等其他國家近年都陸續推動碳交易制度。歐新社
為降低溫室氣體排放量，歐盟等其他國家近年都陸續推動碳交易制度。歐新社

溫室氣體減量及管理法通過五年，當初設有「溫室氣體總量管制及排放交易制度」（碳交易制度），原規畫最快去年實施卻沒動靜，法規形同虛設。近日露出曙光，環保署正緊鑼密鼓修正溫管法，同時盤點出每年排碳2.5萬公噸以上的290家「排碳大戶」，如台電、中油、中鋼等，將評估納入碳交易對象。

氣候變遷加劇，歐盟多年前就實施碳交易，設置碳排總量管制，再分配各企業排放額度，實際碳排超過額度的企業，可向碳排低於額度的企業購買碳權，藉此刺激企業減碳。南韓近年也實施碳交易，但市場尚不活絡，中國則將發電業納入主要管制，未限制所有業別。

環保署環管處副處長黃偉鳴表示，年底將提出溫管法修法草案，其中一項重點是授權各部會自行訂定溫室氣體管制工具。外界過去期待溫管法加強約束各部會減碳，但立法不易直接指定單位負責特定工作，因此希望透過修法，讓各部會依業務增加彈性管制工具，提升減碳效率。

至於外界關注的碳交易制度，黃偉鳴指出，會配合溫管法修法時程，開始與外界溝通碳交易實施可行性。目前考慮參考歐盟經驗，將每年排碳量超過2.5萬公噸的企業納入碳交易對象，經盤點有290家「排碳大戶」，包括台電、中鋼、中油等，已掌握這290家企業近四年申報資料，確認符合管制資格。

黃偉鳴強調，除了碳交易，國際上也會要求產業提高效能、加嚴排放標準，須因地制宜，近期將與外界討論各種減碳作法。

經濟部次長曾文生日前示警，歐盟將通過碳關稅，一旦實施將對台灣產業造成衝擊。「碳關稅」指的是針對高排碳國家產品額外課稅，目前我國並未建立碳交易、碳稅或碳費相關制度，不利未來出口歐盟。

學者私下感嘆，台灣很早就開始討論碳交易，但遲遲未實施，現在才面臨碳關稅威脅。據了解，環保署2015年修正溫管法，認為碳交易可降低碳排，但修法後又有聲音批評將造成「大者恆大」，資本雄厚的廠商可買進更多碳權，將排碳汙染合法化，反而形成嚴重汙染熱點。

為避免大者恆大，環保署內部也思考過，取前20大碳排企業為碳交易對象，但若家數過少，彼此是否願意買賣相當值得存疑，碳交易制度不斷延宕至今。

減碳 歐盟 環保署

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