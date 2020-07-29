一生培育電力人才 工研院院長以父之名成立紀念獎

工研院院長劉文雄選在父親節前夕宣布，以父親名義成立「劉書勝紀念獎」，希望以紀念獎金的方式，發揮拋磚引玉的效果，鼓勵35歲以下在國內電力系統產業中工作3年以內的青年投身電力發展，帶動電力人才世代傳承。

「蕃薯不驚落土爛，只求枝葉代代湠」，簡單14字諺語，可情牽劉書勝超過半世紀以來，培育電力人才的努力，與致力於推動台灣電力現代化的決心。劉文雄為感念父親畢生貢獻電力工程及提攜後進的精神，特設置「劉書勝紀念獎」，嘉勉初入職場的傑出電網與電力人才。

劉書勝民國18年出身臺南農身世家，靠著勤奮努力考上台大電機系，成為鄉親間的驕傲，在家鄉傳為佳話。畢業後進入台電，一路從基層工程師，做到首位台籍業務處處長，台北市配電地下化就是他當年積極推動的成果。

劉書勝曾於台灣大學、大同大學及台北科技大學擔任兼任副教授，一生理論與實務兼備，每日孜孜不倦吸取新知，直到超過八十歲仍樂此不疲。他更將其所學實務與經驗集結撰寫為《工業配電》等著作，成為電機學門教科書。另外也擔任電機技師編輯，對先進配電技術引進及推展有成。從台電退休後，又擔任台灣汽電公司副總經理、大園汽電共生公司及正弦顧問公司董事長等職務，將一生奉獻給電力產業。