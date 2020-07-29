嬰兒不餵副食品會貧血? 兒科醫學會推14道育嬰大哉問
懷孕迎接新生命是值得期待之事，不過從媽媽懷孕期到寶寶兩歲，卻是寶寶日後健康與成長的關鍵。兒科醫師表示，兒科醫師的專業協助與知識分享對媽媽來說很重要，兩歲前寶寶容易出現過敏、氣喘、感冒等情形外，甚至不餵副食品可能會貧血，若能多關心飲食、免疫系統等面向，會使寶寶未來健康發展更完善。
台灣新生兒科醫學會與台灣兒童胸腔暨重症醫學會攜手合作，發起「生命最初1000天營養全計畫」，找來全台40位兒科醫師進行調查討論、並蒐集全台800位媽媽最關心的育嬰問題後，彙整出14道育嬰大哉問，並做成診間衛教桌曆且附QR code，即日起於全台3000兒科院所上線，幫助母親隨時搜尋育嬰資訊。
此計畫召集人、新光兒科主任穆淑琪表示，計畫歷時近一年、針對媽媽與兒科醫師雙邊進行調查，14道大哉問從「母乳」、「配方奶」、「副食品」三大面向進行問題分類，蒐集全台媽媽最關心的育嬰問題與兒科醫師最常被問的問題。
經比對後發現，兩者問題並不全然相同，如在配方奶議題中，媽媽在意配方奶是否影響寶寶「便便」性狀，醫師常被問卻是溢奶、哭鬧等問題是否因配方奶不合所引起；副食品部分，媽媽最想知道出現什麼症狀代表對副食品過敏，醫師則是寶寶何時可開始吃副食品。
為何會有這些差異？穆淑琪推測，有可能是因看診時間有限，媽媽看診時不一定把問題問完；也有可能是部分問題為醫師常遇到、覺得較為重要，所以印象深刻。
台灣兒童胸腔暨重症醫學會秘書長孫海倫表示，據統計，寶寶兩歲時身高差不多已是成人時的一半，飲食習慣也在兩歲左右奠定，若疏於注意其發育、免疫力等健康面向，可能對往後成長有所影響。她以小兒過敏為例，一旦寶寶發生異位性皮膚炎，未來罹患過敏性鼻炎、氣喘的機會大幅提升。
孫海倫舉例，一般來說寶寶在約四個月大時就可餵食副食品，但近年臨床上近三成媽媽會餵食寶寶母乳或配方奶至一歲後，原因可能是工作忙碌或為了方便；不過若只餵食寶寶母乳或配方奶而無任何副食品，會導致寶寶體內的鐵儲存量逐漸降低，在八、九個月大時恐出現缺血性貧血。而目前比較主流的做法，是從寶寶滿四個月就開始餵食副食品，每次一種、少量多樣化的讓寶寶嘗試。
台灣新生兒科醫學會秘書長張弘洋表示，兒科醫師確實不易在門診時解答所有疑難雜症。故該計畫已歸納出14個重要問題，製成圖文衛教桌曆，不但方便醫師在診間講解，媽媽也能掃QR code觀看影片，有助減少受到網路謠言或迷思誤導的可能性，快速精準獲得育嬰解答。
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