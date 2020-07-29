新北最大百貨來了 3.1萬坪宏匯廣場31日起試營運

新北市新莊區「宏匯廣場」將於31日起試營運，總營業面積達3.1萬坪，共有地上11層、地下7層，引進310家品牌進駐，將成為新北市最大百貨商場，因位於新莊副都心，瞄準來自新莊、三重、蘆洲、五股、泰山等地近180萬人口。

新北市府與宏匯集團2015年合作簽署招商案，總計投資42.26億元興建新莊宏匯廣場，包括購物商場、餐飲、商業辦公室及公共停車區，更引進日本Sony Music旗下現代流行音樂演出場館Zepp進駐，為日本海外第一家合作簽約案。

宏匯廣場總經理陳玉寶指出，宏匯廣場營業面積約3.1萬坪，為新北市最大百貨，餐飲業佔25%、娛樂業25%、零售50%，包含310個品牌，定位為全客層生活商場。其中全台獨家的Zepp搖滾廳及VR ZONE為最大亮點，Zepp的1500坪空間可容納2200名觀眾，350坪的VR ZONE內則有新世紀福音戰士、哥吉拉、鋼彈、馬利歐賽車等12支超人氣虛擬實境遊戲。

陳玉寶表示，宏匯廣場瞄準新莊、三重、蘆洲、五股、泰山地區民眾需求，提供「社交娛樂、聚餐購物、全家出遊、停車便利」的一站式滿足服務，「讓市民消費在新北，不用再跟朋友約台北見。」