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台鐵企工：8月5日前未發加班費4千人拒加班 車站恐鬧空城
交通部台鐵局積欠員工5、6月加班費，台鐵企業工會今天說，若8月5日前未全部補發到位，將發動全體會員拒絕加班，粗估逾4000人響應，車站恐鬧空城。對此，台鐵局表示有關加班費一定依法辦理，現在辦理核定程序中。
台鐵企工稍早發布快訊指出，工會堅守捍衛會員權益，要求台鐵局8月5日前補發加班費到位，任意扣發輪班人員加班費屬違法行為，若沒準時發放將發動全體會員拒絕加班，抗議資方不合理與不道德行為。
工會同時也要求台鐵切勿違法任意改變班制，恪遵團體協約約定。工會說，台鐵試圖強行違法實施班制，違反團體協約第二十三條班制班別需經雙方議定，台鐵片面強行改變，違反團體協約約定，導致勞資爭議、不當勞動與侵權行為。
工會說，針對近期台鐵局種種不合法、不道德之行為，要求停止，不然其後果自負，並呼籲全體會員配合行動，直至台鐵局改善與補正為止；發動拒絕加班日期，請全體會員隨時注意工會發布時間。
工會說，台鐵宜停止行為包含各乘務人員停止借班值乘，以凸顯台鐵人力仍然不足真相；不得任意抽調站務人員人力，增加勞動強度。工會說，若有借班值乘之情事，請會員立即向工會檢舉。
有關積欠加班費、班制改變議題，工會說具法定協商權，且正值工會代表改選之際，呼籲未經工會發動之罷工或集體休假重大爭議行為係屬個人行為，不在工會保護範圍，勿借題發揮、操作工會代表選舉，或重蹈2017年非企工所發動之春節依法休假悲劇。
台鐵企工文宣組長吳長智說，屆時若真的拒絕加班，按正常三班制，目前台鐵運務人員6000人，加入工會4000人，全體會員拒絕加班後會影響車站晚上10時以後收班，恐出現沒有人的狀況，列車甚至可能無法運行，希望台鐵盡速補發加班費。至於積欠金額，他說沒有具體數字。
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