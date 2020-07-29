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建加護病房大數據資料庫 台大智慧醫療再升級

中央社 / 台北29日電

台大醫院與廣達電腦今天簽署合作備忘錄，由廣達投入專業資訊人才與技術，持續加強台大AI智慧醫療，包含急重症診斷、治療、基因醫學及影像等運用。

台大醫院與廣達電腦109年已展開合作，當時廣達為台大打造人工智慧醫療雲運算平台，相當於8000台電競桌機規格，有助基因運算疾病判讀，大幅縮短診斷時間。雙方今天舉行記者會再簽訂合作備忘錄，繼續智慧醫療研究發展合作。廣達董事長林百里也允諾提供充分協助，解決智慧醫療發展瓶頸。

台大醫院智慧醫療中心副主任李建璋在簽約記者會後接受記者聯訪時表示，台大醫院與廣達先前的合作是硬體的提升，今年的合作更進一步，加強人才的交流，讓資訊工程師和臨床醫師能根據雙方專業更密切溝通與合作，有助解決智慧醫療實務運作的問題。

李建璋說，目前台大醫院智慧醫療發展走在較前端的有基因醫學和急重症照護，其他在影像診斷、疾病風險預測等也都遍地開花。

台大醫院麻醉部主治醫師、台大急救加護醫學會學術主委葉育彰在記者會表示，在加護病房導入智慧醫療，從篩選高風險病人、診斷、治療輔助及預後建議都有幫助。

葉育彰舉例，利用智慧醫療大數據可以幫忙篩選高風險病人，如急診進來一個病人，可以預判其20小時內有沒有腎臟損傷風險，找出高風險病人可以及早介入治療。透過大數據資料，也可以協助醫師評估症狀嚴重度及診斷，也可給治療的輔助建議。

此外，葉育彰說，大數據也可評估預後，如要住加護病房要幾天、存活率有多少，有助讓治療走向更有信心；若指標發現是無效醫療，也可評估是否採安寧緩和療法。

不過，葉育彰表示，目前，資料庫還在建置階段尚未臨床運用。台灣初步有15家醫院合作建置急重症大數據庫，資料庫數據若能正確學習運用，有助臨床實務及提升醫療品質管理。

台大醫院 記者會 基因

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