肺癌成「新國病」 盼建平台提高生機

「肺癌五年存活率僅29.8%，盼建立平台，及早治療，提高存活機率」。台灣癌症基金會今(29)日號召公衛、醫學界人士簽署「肺癌存活率倍增倡議平台」，希望響應國際在2025年前將肺癌五年存活率提高一倍的目標，與會專家們期許政府儘速建立早期篩檢高風險人群的系統，及早發現治療。

與會的前副總統陳建仁說：「提升肺癌存活率需要民間和政府一起努力，如果台灣能夠提早篩檢，尤其是針對高風險人群，存活率也會相對提升。」早期診斷與存活很有關係，通常到晚期就很難治癒，所以需要把握早期發現的機會。

除了篩檢和預防，台灣肺癌學會理事高尚志提到肺癌的治療目標，就是「找出致癌的驅動基因在哪突變，進行精準治療。以病人為中心的個人化醫療。」陳建仁也提到，台灣不抽菸人口比例下降，但肺癌得病率沒有變低，「台灣女性得到肺癌只有百分之7的人有抽菸，就算加上油煙也不超過30%。」重要的危險因子其實是空氣汙染的危害。

民眾面對空汙要如何預防？台灣大學公共衛生學院院長詹長雄說，戴口罩是最好的預防方式，「因為疫情關係，現在大家都戴口罩，除了防疫，還可以減少流感和防止空汙，三種效益。」陳建仁則建議政府應組織國家委員會，處理空汙造成的健康危害來降低死亡。

強化預防觀念的正確認知，增加免疫力，規律的作息與運動、保持心情愉快，才是最佳的預防方式。癌症基金會呼籲民眾遵守「蔬果彩虹579」的口訣，攝取足夠的蔬果，不但能預防癌症，甚至可以避免復發。

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