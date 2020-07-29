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泰勒絲全新專輯《folklore》攻佔全球榜單 刷新Apple Music多項紀錄

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
泰勒絲上週於Instagram驚喜宣布發行第8張全新個人專輯《folklore》。圖／摘自@taylorswift
泰勒絲上週於Instagram驚喜宣布發行第8張全新個人專輯《folklore》。圖／摘自@taylorswift

流行小天后泰勒絲Taylor Swift上週無預警發布第8張個人專輯《folklore》，比以往更短的發片醞釀期讓眾多歌迷又驚又喜！而這張泰勒絲趁著疫情居家隔離期間埋首創作及灌錄的16首全新歌曲，更重拾民謠曲風，並邀請獨立圈重磅人物、美國藝術搖滾樂團The National的吉他手Aaron Dessner以及他的長期音樂夥伴Jack Antonoff共同創作。

而《folklore》專輯中一系列滿載自省與反思的作品，發行後也刷新多項Apple Music紀錄，包括讓泰勒絲成為Apple Music有史以來首日播放量最高的女歌手，打破2019年由Ariana Grande以《thank u, next》專輯所創下的紀錄；《folklore》也在Apple Music推出首日即打破流行樂及另類音樂類型專輯的播放量紀錄；於Apple Music全球每日Top 100歌曲榜中，《folklore》在最高峰時期曾一舉進佔10大位置的8首歌曲，冠軍歌為《the 1》；在經歷首個週末之後，《folklore》更在全球92個國家／地區的Apple Music專輯排行榜（所有音樂類型）取得冠軍，並創下在143個國家／地區取得另類音樂專輯排行榜首的驚人佳績。

每首創作歌曲背後都蘊藏許多故事的泰勒絲，再度用她的歌聲傳達滿滿心情，趕快打開Apple Music聽聽她想說什麼。

《folklore》專輯發行後旋即在Apple Music刷新多項聆聽紀錄。圖／蘋果提供
《folklore》專輯發行後旋即在Apple Music刷新多項聆聽紀錄。圖／蘋果提供

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