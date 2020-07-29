想好客庄券怎麼花了嗎？ 11縣市70區必遊景點大公開

客家委員會今（29日）舉辦「浪漫客庄旅遊券」第二階段抽獎，由逾358萬人中抽出14萬名幸運兒，中籤率僅4%。中籤者可自8月1日起至全國11個縣市70個客家文化重點發展區，且具稅籍之優質餐廳、零售商店、伴手禮等業者消費使用，其中不包括電商平台、百貨公司、量販店集全國性連鎖商店，並且已取消意地消費規定，民眾可在戶籍地直接使用。

1.桃園市：中壢區、楊梅區、龍潭區、平鎮區、新屋區、觀音區、大園區、大溪區。

2.新竹縣：竹北市、竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、湖口鄉、新豐鄉、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉。

3.新竹市：東區、香山區。

4.苗栗縣：苗栗市、竹南鎮、頭份市、卓蘭鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、三義鄉、西湖鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉、通霄鎮、苑裡鎮、後龍鎮。

5.臺中市：東勢區、新社區、石岡區、和平區、豐原區。

6.南投縣：國姓鄉、水里鄉。

7.雲林縣：崙背鄉。

8.高雄市：美濃區、六龜區、杉林區、甲仙區。

9.屏東縣：長治鄉、麟洛鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、佳冬鄉。

10.花蓮縣：鳳林鎮、玉里鎮、吉安鄉、瑞穗鄉、富里鄉、壽豐鄉、花蓮市、光復鄉。

11.臺東縣：關山鎮、鹿野鄉、池上鄉。

另外，如果民眾想要安排旅遊出外踏青，以下幾個特別景點一定要加入口袋名單，好吃又好玩，絕對不要錯過！民眾也可上網透過客委會網站查詢可使用客庄券的指定店家。

苗栗縣銅鑼山區「哈比丘」。記者劉星君／攝影

苗栗銅鑼鄉「哈比丘莊園」

隱藏在苗栗深山禮的美麗莊園，打造一間又一間的可愛小屋就像是經典電影魔戒禮的精靈村，讓人彷彿置身魔幻世界，許多網友也大力推薦的朝聖景點。

地點：台灣苗栗縣銅鑼鄉盛隆村盛隆15鄰160號

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千巧谷牛樂園牧場業者黃吉雄飼養13隻乳牛和水牛，讓民眾可以近距離接觸。牧場的廁所也故意用古早畚來呈現。 記者姜宜菁／攝影

雲林崙背鄉「千巧谷牛樂園」

位於雲林崙背的牧牛場樂園，除了可以體驗餵牛牛們吃草，還有可愛繽紛的彩繪牆，傍晚的咖啡廳河畔湖水與天色相互輝映，更是清閒優竟，是安排全家出遊踏青的必推名單。

地點：雲林縣崙背鄉東興路182之32號

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位於美濃中正湖林家祠堂後方的廣進勝紙傘目前仍不斷努力維護傳統客家技藝，提供民眾近行DIY活動。圖擷自 官網

高雄美濃區「美濃廣進勝紙傘」

油紙傘為客家傳統特色，早期興盛時期的美濃油紙傘工廠可提供大批產量，隨工業化發展卻逐漸式微，如今僅剩少許幾家油紙傘工廠仍堅持著這項傳統技藝，其中一家位於美濃中正湖林家祠堂後方的廣進勝紙傘目前仍不斷努力，提供民眾DIY活動，不僅可以打造一把屬於自己的油紙傘，還能進一步接觸客家傳統特色。

地點：高雄市美濃鎮民權路47號（中正湖林家祠堂後）

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屏東竹田鄉竹田驛站。圖擷自 屏東縣政府網站

屏東竹田鄉「竹田驛站」

位於屏東竹田鄉的竹田車站為少數僅存的木造車站，在時代變遷、人口外移的情況下，竹田驛站的營運量減少，原先恐遭到拆除的竹田驛站也在民眾爭取下保留，最終經維護轉為「鐵道文化驛園區」。站內建築古色古香，已71年歷史的日式木造老車站、池上一郎博士文庫、禮秀雲先生攝影紀念館、古井澡堂區等都別具古早特色，民眾不妨前往體會純樸的舊時繁華。

地點：屏東縣竹田鄉履豐村豐明路23號

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