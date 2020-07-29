宏匯廣場76家美食地圖名單公開！10家百貨、新北首店
新莊人以後吃喝玩樂終於有自己主場了，即將在7月31日試營運的宏匯廣場，餐飲、娛樂比重高，民眾最關心的話題美食名單出爐，館內餐廳、小吃、伴手禮共76家品牌，包括20家餐廳、5家咖啡廳、22家美食小吃、29家伴手禮點心。當中，有10家為百貨首店與新北首店。
20家餐廳
藏壽司、燒肉LIKE、Nara Thai Cuisine（新北首店）、Gino Pizza Napoletana正統義大利拿坡里披薩（百貨首店）、21 PLUS日式炸雞速食店、燒桶子韓式燒肉（新北首店）、辛愛麻辣麻辣鍋、黃家快哉亭（百貨首店）、The chips美式餐廳、YAYOI彌生軒、Momo paradise（8月開幕）、瘋一鍋（8月開幕）、銀座杏子日式豬排、豆腐村、洋城義大利餐廳、布娜飛啤酒餐廳、明森宇治日式抹茶專賣店（百貨首店）、開飯川食堂、饗泰多（新北首店）。
5家咖啡廳
Fish Bone Cafe（百貨首店）、阿本紅蔘咖啡館（新北首店）KINGMAUII（新北首店）、客美多Komeda’s coffee（新北首店）、星巴克。
22家小吃美食
西雅圖牛排、添福拉（麵線甜不辣）、御鼎極品豬腳、田野蛋包飯、府城（台灣小吃/滷肉飯）、一番亭、天地人炭火燒肉飯、鮮味香（溫州餛飩/蚌麵）、麻品（麻辣鴨血）、聖加海南雞飯、韓鶴亭、卡瓦義式料理、繼光香香雞、愛新覺羅（個人鍋）、三年五班（各式珍奶）、OLAND（手搖飲）、于記杏仁、寂寞涼水舖（手工豆花）、Baskin Robbins 31冰淇淋、Beard papa’s、日春木瓜牛奶、那隻雞雞蛋仔。
29家伴手禮/點心/蛋糕
La Liberte自由甜點烘焙、布拉格的調色盤、米塔手感烘焙、紅玉滿赤心(雞蛋糕)、PABLO mini起司塔、王子神谷(舒芙蕾)、金少爺花生糖、小胖不減肥(飲品店)、火星猴子(蝴蝶酥/牛奶豆花)、東京飯糰、Joyce chocolate、幸福張頂級手作蛋捲、先麥芋頭酥、果嶼(果乾/果醬)、鱻美味廚房、宜珍齋、萌焙司、吉發老婆餅、108抹茶、林銀杏、阿江師金門牛肉乾、馬家麵線、楗康盒子(堅果)、活力益生、太平洋酒業、有記名茶、燕寶貝、華齊堂真燕窩、易家滴雞精。
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