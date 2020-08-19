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勞動部曾鬆口研議高溫假 工商團體籲政府三思

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣航太修護產業工會、長榮航空企業工會與中華航空企業工會代表，2018年8月9日 上午前往勞動部陳情，訴求高溫假速立專法，並演出修護工人在高溫下工作昏倒的行動劇。 聯合報系資料照片／記者胡經周攝影
台灣航太修護產業工會、長榮航空企業工會與中華航空企業工會代表，2018年8月9日 上午前往勞動部陳情，訴求高溫假速立專法，並演出修護工人在高溫下工作昏倒的行動劇。 聯合報系資料照片／記者胡經周攝影

夏季溫度屢屢創新高，使得「高溫假」的構想每年都被拋出來討論。雖然勞方都投贊成票，政府也強調蒐集各方意見後會審慎評估，不過企業大老可不買單。工商協進會理事長林伯豐曾痛批，台灣的國定假日已經夠多了，不應再增加高溫假。他受訪表示，「冷氣應該夠吧！不要再民粹了，什麼高溫假，高溫只有中午幾個小時啊！」

全國商業總會理事長賴正鎰指出，現今多數勞工都在辦公室裡工作，享有冷氣及空調設備，只有特定行業別例如農民比較可能受到影響。政府在2016年推動一例一休法案後，已經大大增加企業營運成本。他認為若再增訂高溫假，只會加重企業負擔，最終反映到物價漲跌，呼籲政府應三思而行。賴正鎰還說，台灣夏天頂多只有正中午時段比較熱，勞工或雇主可以自己想辦法調整工作時間和研擬因應對策，政府不應該干涉太多。

全國工業總會秘書長蔡練生則認為，現在台灣尚未推出高溫假的具體措施，不便表態支持或反對。不過若真要推動高溫假，也不應該一體適用，而是要視不同行業別、出勤時間訂出規範，並告知是否為給薪假，因為很多勞工都在有空調冷氣的室內工作，就算室外溫度再高也不太會造成負面影響。

對此，身兼中聯工程顧問公司大地工程師與作家二職的林立青表示，社會上有一部分的勞動階層，他們工作是領日薪或時薪，這種身份很難去向老闆爭取說要休假，這對勞工而言是比較弱勢的。他以自身所在的營造業為例，表示那是最辛苦，然後也長期不受重視的勞動群。他認為整個社會可能要從更多的經驗裡面來理解，「比如說日薪制的我們有什麼方法？是不是我們開始來鼓勵或是要求說，如果你在這種高溫之下，幾度以上應該加錢？」。他認為高溫假是一個很新的議題，「我們終於知道人是會被熱死的，人是會被熱到受傷的，那怎麼樣讓大家知道不應該讓人熱到受傷熱到死？我們沒有經驗，所以從可以改變的開始改變。」

林立青以2018年8月機坪工人前往勞動部陳情，訴求高溫假速立專法為例，表示「如果你已經是機坪工人，那（高溫假）可能有用」。他呼籲整個社會應該從現在開始理解到每個職業類別不一樣，從可以幫助的先幫助，「像機坪工人他們要求什麼我們聽，我們盡可能先改善，然後試著從這裡面的經驗看，其他種類的工人能不能跟著適用」。

臺灣航太修護產業工會、長榮航空企業工會、中華航空企業工會等工會團體2018年8月9日上午到勞動部陳情，希望勞動部將高溫假入法、進行高溫專案勞檢。 聯合報系資料照片／記者陳妍霖攝影
臺灣航太修護產業工會、長榮航空企業工會、中華航空企業工會等工會團體2018年8月9日上午到勞動部陳情，希望勞動部將高溫假入法、進行高溫專案勞檢。 聯合報系資料照片／記者陳妍霖攝影

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高溫

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