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鳳梨釋迦「急速冷凍」保口感 盼打開日韓外銷市場

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
急速冷凍的鳳梨釋迦（右）果皮跟果肉都比一般冷凍的鳳梨釋迦新鮮。記者吳姿賢／攝影
急速冷凍的鳳梨釋迦（右）果皮跟果肉都比一般冷凍的鳳梨釋迦新鮮。記者吳姿賢／攝影

鳳梨釋迦外銷量逐年成長，去年外銷量為1萬4355公噸，今年截至5月也達1萬336公噸。農委會台東農業改良場表示，以鮮果為主的外銷市場九成以上集中於中國，存在極大風險，因此歷經五年研發推出「鳳梨釋迦全果冷凍」新技術，突破鮮果不耐貯運及檢疫問題，同時透過新技術分散單一市場，拓展外銷新通路，可望開拓5%至10%的鳳梨釋迦外銷市場。

台東農業改良場陳信言場長表示，台東縣為台灣釋迦主要產地，鳳梨釋迦栽培面積及產量占全台98%以上。台東的鳳梨釋迦果樹產業具備優質集團產區、專業技術農民及健全供應鏈，多年來推動鳳梨釋迦成為台灣外銷主力果品之一。

為開拓新市場，台東農改場推出果實催熟及全果冷凍雙技術，開發鳳梨釋迦全果冷凍新型態產品。過去鳳梨釋迦果實置於室溫下，後熟一般需5至9天不等，不利冷凍食品廠軟熟加工操作。台東農改場的催熟新技術，使95%以上果實可於3天一致軟熟，大幅提升批次冷凍處理原料的品質並增加操作便利性。

全果冷凍技術則以抑菌處理及-40℃急速冷凍，搭配真空包裝，維持冷凍果品衛生安全，並延長儲架壽命。冷凍鳳梨釋迦可置於室溫下解凍30分鐘，或是以家用微波爐微波解凍40秒，解凍後即可切開食用，風味極佳。

台東農改場強調，研發推出的鳳梨釋迦催熟技術及全果冷凍新產品，符合台、日、韓等國家衛生安全標準。全果冷凍屬於食品，不受限檢疫條件，冷凍果品賞味期限可達兩個月以上，具有搶進新外銷市場的潛力。

鳳梨 台東 農改場

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