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森林遊樂區仍禁犬貓進入 屏東林後四林園區有條件開放

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
鼬獾。圖／特生中心提供
鼬獾。圖／特生中心提供

台灣102年起發生鼬獾感染狂犬病疫情，為防疫情擴散，林務局禁止遊客攜帶犬貓進入森林育樂場域，但不斷有民眾要求開放，因此研究候選定屏東林後四林平地森林園區，今年8月1日起試辦「有條件開放寵物入園」，至於其他森林育樂區，111年7月31日前仍禁止攜帶寵物。

林務局表示，109年8月1日起至111年7月31日止，太平山、內洞、滿月圓、東眼山、觀霧、大雪山、八仙山、武陵、合歡山、奧萬大、阿里山、藤枝、雙流、墾丁、知本、向陽、富源、池南、棲蘭、明池、惠蓀林場等森林遊樂區、大農大富平地森林園區、鰲鼓濕地森林園區及拉拉山巨木區共24個地點，仍禁止遊客攜帶犬、貓及其他哺乳類動物進入。

為讓民眾攜帶犬貓同遊，各國家森林遊樂區目前設置寵物暫置場所提供遊客使用，並開放屏東林後四林平地森林園區有條件開放寵物入園，若犬貓已施打狂犬病疫苗，並攜帶狂犬病預防注射及晶片注射證明文件，且經妥善繫繩或置於推車內，即可進入該園區。

台灣自102年起發生鼬獾感染狂犬病疫情，為防範疫情擴散，林務局啟動禁止遊客攜帶犬貓進入措施，許多民眾在施行期間表達希望有條件開放犬貓進入，林務局因此啟動研究計畫，透過問卷訪談，以飼主責任、動物傳染病、生態保育、經營管理及寵物福利等構面進行探討分析，評估攜帶犬貓進入園區的可行性。

林務局指出，依據研究成果，以生態保護及動物傳染病原則評估，屏東林後四林平地森林園區所在鄉鎮近幾年未檢出狂犬病陽性案例，且其範圍未毗鄰原生林等生態敏感環境因素，與專家學者多次研商後決定，自109年8月1日起該園區為有條件開放寵物入園試辦區。其餘園區會依監測數據及林後四林平地森林園區施行狀況滾動式檢討，採漸進方式開放。

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