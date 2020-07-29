右耳悶塞半年 女子鼻咽癌上身

一名54歲林姓婦女近半年來右耳悶塞，初期服藥有改善，但悶塞感還是存在，就診發現鼻咽右側有腫塊，切片後確認是鼻咽癌，接受放射治療合併化學治療。

成大醫院耳鼻喉科醫師許恆睿今天指出，林女右耳悶塞就診，被檢出右耳積水及右頸部有1硬塊，安排內視鏡檢查後，發現鼻咽右側有1腫塊，同側頸部也有硬塊，確診是鼻咽癌，接受放射治療合併化學治療後腫瘤消失，目前追蹤中。

另一名49歲張姓男子近來深受鼻出血所苦，右側鼻孔也變得越來越難呼吸，經鼻竇內視鏡檢查，在右鼻鼻道發現1個容易出血的腫塊，切片後證實是鼻竇鱗狀細胞癌；張男接受內視鏡腫瘤切除手術後，門診追蹤中。

許恆睿表示，台灣每年鼻腫瘤患者中，罹患鼻咽癌約1500人，鼻腔及鼻竇癌約200人，其中，鼻咽癌具有家族遺傳傾向，風險比一般人高出4倍至10倍。

由於鼻咽位於鼻部後方及咽喉交界處，在頭顱中心點，初期症狀十分不明顯，腫瘤須長到阻塞耳咽管或開始出血才容易被察覺，更有患者就診時，腫瘤已轉移到頸部淋巴結；鼻腔及鼻竇腫瘤相對罕見，主要症狀包括單側鼻塞、鼻出血等。

許恆睿說，鼻部腫瘤的治療，以同步化學及放射治療為主，但對放射治療反應不佳的腫瘤或治療後復發的鼻咽癌等，須以手術切除為首要選擇。

許恆睿表示，以往鼻腫瘤手術治療是在臉部切開，會留下較大疤痕，且後續併發症明顯，造成患者意願不高；如今鼻腫瘤手術可選擇內視鏡，以4毫米粗內視鏡及特製器械伸入兩側鼻孔進行，不會留下臉部疤痕。