快訊

高雄直播主之亂一審出爐 連千毅被判8年徒刑

高鐵新軌道智能化巡檢機車曝光 後年到位勘災效率增3倍

聯合報 / 記者曹悅華／台中即時報導
台灣高鐵實際操作新型「軌道智能化巡檢機車」。記者曹悅華／攝影
台灣高鐵實際操作新型「軌道智能化巡檢機車」。記者曹悅華／攝影

新型「軌道智能化巡檢機車」為台灣高鐵與工業技術研究院攜手合作，採百分之百本土開發，更以輕量化、便利化與智能化做為設計目標。台灣高鐵說，預計2022年全部到位，建置完成後可節省一半維修巡檢時間，勘災效率也提升三倍，更能確保營運及旅客安全。

台灣高鐵說，軌道智能化巡檢機車主要運用於地震後緊急勘災巡檢作業，平日則可運用於例行軌道巡檢作業。自2018年11月陸續啟用，預計2022年2月全部38輛建制完成後，可節省強烈地震後緊急勘災一半維修巡檢時間，更較傳統步巡勘災效率提升達三倍，不僅大幅提升維修效率，更可進一步確保高鐵營運及旅客安全。

台灣高鐵說，該車最高時速可達30公里，不過系統僅設定20公里，乘坐起來相當平穩。輕量化是其中特色，較舊型減輕50公斤（重量僅約舊型的70%），來到120公斤，簡化組裝與拆解的作業程序，只需兩人即可搬運（舊型需四人），一人負擔60公斤，讓維修效率更加提升。

台灣高鐵說，新型巡檢機車採電動化，配備雙向電動馬達，並設置座椅與駕駛控制台的快速轉向機構，前進與後退皆可快速轉換，不需搬抬車輛。更配備方向自動辨識系統，提升安全性。車輪部分則將舊型的鐵輪改為全新的膠輪設計，可大幅減少運行時的噪音。

台灣高鐵表示，新型巡檢機車還有智能化優點，配合開發平板電腦即時操作App，可透過簡單介面即讓勘災人員迅速將路線巡檢狀況及數據回傳至數位化系統，不僅提升回報效率，更可配合緊急應變中心後台分析，即時將勘災資訊進行統整性分析後呈現，有助於災害搶修。車上配有許多設備，包含4G現場的傳輸，有利於現場直接做決策跟分析。

新型「軌道智能化巡檢機車」為台灣高鐵與工業技術研究院攜手合作，採百分之百本土開發。記者曹悅華／攝影
新型「軌道智能化巡檢機車」為台灣高鐵與工業技術研究院攜手合作，採百分之百本土開發。記者曹悅華／攝影
台灣高鐵實際操作新型「軌道智能化巡檢機車」。記者曹悅華／攝影
台灣高鐵實際操作新型「軌道智能化巡檢機車」。記者曹悅華／攝影
舊型「軌道智能化巡檢機車」。記者曹悅華／攝影
舊型「軌道智能化巡檢機車」。記者曹悅華／攝影

高鐵

延伸閱讀

搶點數經濟 台灣高鐵：擴大會員點數使用

蔡其昌爭取400萬經費 外埔永豐里高鐵步道下月發包

IKEA桃園店明開幕估計人潮量大 避開壅塞有關鍵決策點

暢遊花蓮交通聯票開賣 9月1日前高鐵享65折優惠

相關新聞

大雨特報！ 台中以南等13縣市短時強降雨注意雷擊

午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，中央氣象局表示，今天台中以南地區及新竹、苗栗、花蓮、台東山區有局部大雨發生的機率，...

他抱怨「中4000元」發票過期...釣出更大悲劇！「中過200萬特獎也過期」

對許多民眾來說，對統一發票是生活中的小確幸。中獎了好開心，但是可得注意領獎時間，否則就從小確幸變成大悲劇。有位網友在抱怨公社PO出了自己109年1-2月份「對中5碼」的發票，捶心肝怨自己「此時此刻的我，只想說...沒事幹嘛對過期發票」。

阿勃勒果實助腸胃蠕動？ 具肝毒性食藥署明年起禁用

許多民眾為了幫助腸胃蠕動，會撿拾阿勃勒的長條果實食用，卻發生噁心、拉肚子、頭暈症狀。衛福部食藥署今天則預告「阿勃勒(Ca...

全台紫外線過量 雙北等6縣市高溫特報

天氣高溫炎熱，中央氣象局表示，今天花蓮縣縱谷，台北市、新北市、金門縣地區，桃園市、南投縣近山區或河谷為黃色燈號。

台南高雄大雷雨 持續至下午3時45分

氣象局針對台南市、高雄市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時45分。慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水。路面濕滑，步...

高鐵新軌道智能化巡檢機車曝光 後年到位勘災效率增3倍

新型「軌道智能化巡檢機車」為台灣高鐵與工業技術研究院攜手合作，採百分之百本土開發，更以輕量化、便利化與智能化做為設計目標...

農委會40公斤肥料補助 台南藍議員：老農民望肥莫及

農委會本月中推動肥料實名制2.0，每包40公斤肥料補助40元，但多名國民黨台南市議員今開記者會，指一包肥料重達40公斤，...

廣達人才技術支援 台大醫院智慧醫療如虎添翼

如果能在病情惡化前，醫師就能夠得到預警，有機會挽救更多急重症病人的生命。這在過去幾乎是天方夜譚，但現在已是全球快速發展大...

吃阿勃勒果實治便秘恐傷肝 食藥署擬全面禁用

阿勃勒是台灣常見路樹，每到夏天總會形成黃金雨美景，阿勃勒果實更是民間常用於改善便秘的偏方，但近年國際間發現其果實成分恐有...

從便當店老闆到爆紅Podcast主持人 一生都在研究怎樣講話才好笑

短短2月，Podcast節目《台灣通勤第一品牌》從沒沒無聞，到雄踞Apple、Spotify台灣Podcast排行榜前3名。它究竟有什麼魅力，讓粉絲們願意花70分鐘，聽主持人天南地北聊政治、動漫與生活時事？

台癌找醫、公衛界組倡議平台 盼實現肺癌存活率倍增

肺癌是全球罹患人數最多的癌症，也是國病。據台灣癌症登記中心統計顯示，2019年台灣的肺癌死亡人數為9701人。台灣癌症基...

里山動物彩繪列車8月3日告別 最後時刻表曝光

農委會林務局與台鐵合作推出的「里山動物彩繪列車」，行駛760多天，將於8月3日功成身退，林務局公布最後列車時刻表，讓民眾...

熱門新聞

2千人集資投注中8萬 台中里長：全部拗下一期大樂透

美中植物戰擴大？ 台灣民眾收到來自中國不明土壤包裹

颱風生成有譜？ 氣象局：熱擾動的溫床季風槽可望建立

相愛不一定要結婚？這4個星座舉雙手贊成

季風低壓將掃過台灣 吳德榮：周日起劇烈降雨

讓路輕軌 台鐵不進基隆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。