高鐵新軌道智能化巡檢機車曝光 後年到位勘災效率增3倍

新型「軌道智能化巡檢機車」為台灣高鐵與工業技術研究院攜手合作，採百分之百本土開發，更以輕量化、便利化與智能化做為設計目標。台灣高鐵說，預計2022年全部到位，建置完成後可節省一半維修巡檢時間，勘災效率也提升三倍，更能確保營運及旅客安全。

台灣高鐵說，軌道智能化巡檢機車主要運用於地震後緊急勘災巡檢作業，平日則可運用於例行軌道巡檢作業。自2018年11月陸續啟用，預計2022年2月全部38輛建制完成後，可節省強烈地震後緊急勘災一半維修巡檢時間，更較傳統步巡勘災效率提升達三倍，不僅大幅提升維修效率，更可進一步確保高鐵營運及旅客安全。

台灣高鐵說，該車最高時速可達30公里，不過系統僅設定20公里，乘坐起來相當平穩。輕量化是其中特色，較舊型減輕50公斤（重量僅約舊型的70%），來到120公斤，簡化組裝與拆解的作業程序，只需兩人即可搬運（舊型需四人），一人負擔60公斤，讓維修效率更加提升。

台灣高鐵說，新型巡檢機車採電動化，配備雙向電動馬達，並設置座椅與駕駛控制台的快速轉向機構，前進與後退皆可快速轉換，不需搬抬車輛。更配備方向自動辨識系統，提升安全性。車輪部分則將舊型的鐵輪改為全新的膠輪設計，可大幅減少運行時的噪音。