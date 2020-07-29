高鐵新軌道智能化巡檢機車曝光 後年到位勘災效率增3倍
新型「軌道智能化巡檢機車」為台灣高鐵與工業技術研究院攜手合作，採百分之百本土開發，更以輕量化、便利化與智能化做為設計目標。台灣高鐵說，預計2022年全部到位，建置完成後可節省一半維修巡檢時間，勘災效率也提升三倍，更能確保營運及旅客安全。
台灣高鐵說，軌道智能化巡檢機車主要運用於地震後緊急勘災巡檢作業，平日則可運用於例行軌道巡檢作業。自2018年11月陸續啟用，預計2022年2月全部38輛建制完成後，可節省強烈地震後緊急勘災一半維修巡檢時間，更較傳統步巡勘災效率提升達三倍，不僅大幅提升維修效率，更可進一步確保高鐵營運及旅客安全。
台灣高鐵說，該車最高時速可達30公里，不過系統僅設定20公里，乘坐起來相當平穩。輕量化是其中特色，較舊型減輕50公斤（重量僅約舊型的70%），來到120公斤，簡化組裝與拆解的作業程序，只需兩人即可搬運（舊型需四人），一人負擔60公斤，讓維修效率更加提升。
台灣高鐵說，新型巡檢機車採電動化，配備雙向電動馬達，並設置座椅與駕駛控制台的快速轉向機構，前進與後退皆可快速轉換，不需搬抬車輛。更配備方向自動辨識系統，提升安全性。車輪部分則將舊型的鐵輪改為全新的膠輪設計，可大幅減少運行時的噪音。
台灣高鐵表示，新型巡檢機車還有智能化優點，配合開發平板電腦即時操作App，可透過簡單介面即讓勘災人員迅速將路線巡檢狀況及數據回傳至數位化系統，不僅提升回報效率，更可配合緊急應變中心後台分析，即時將勘災資訊進行統整性分析後呈現，有助於災害搶修。車上配有許多設備，包含4G現場的傳輸，有利於現場直接做決策跟分析。
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