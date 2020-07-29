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農委會40公斤肥料補助 台南藍議員：老農民望肥莫及

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
國民黨台南市議員蔡育輝在記者會現場嘗試搬40公斤肥料。記者鄭維真／攝影
國民黨台南市議員蔡育輝在記者會現場嘗試搬40公斤肥料。記者鄭維真／攝影

農委會本月中推動肥料實名制2.0，每包40公斤肥料補助40元，但多名國民黨台南市議員今開記者會，指一包肥料重達40公斤，老人家都搬不動，批政府「擾農民、望肥莫及」，要求推出小包裝。另外，還有農民抱怨被農會要求把補助金額拿去買農會的罐頭、沙拉油等，無法實質拿到錢。

85歲陳姓農友的兒子說，南區多數是老農民，40公斤連他搬起來都很吃力，更別說要老人家自己搬回家，且農會要求他當場把「補助單據」拿去購買農會供銷的罐頭、沙拉油等，多不退、少要補，沒告知他補助費用可領現金或匯入帳戶，結果換了用不太到的商品。

該農會澄清，他們會將補助金額直接匯進農民帳戶，陳姓農友所稱的補助單據是兌換券，是農會額外給農民的「福利」，可以免費兌換額度內的農會商品。

議員蔡淑惠近日接獲許多農民陳情，她指出，根據統計，全國農友約50多萬人，平均年紀約62歲，40公斤肥料讓老農「看得到卻搬不動」，政府為何要為難老農？請體恤老農，把40公斤的肥料改為25公斤小包裝。同時，也要求台南市政府行文農會，不要為了業績要求農友將補助款拿來買不必要的物品。

議員洪玉鳳說，民進黨應調整政策，否則事倍功半。議員李中岑表示，安南區耕作人口多，仍以老農居多，要他們去搬肥料真的很困難。

議員蔡育輝在記者會現場嘗試搬肥料，也是相當吃力，他要求肥料應改小包裝，不然就是農會服務送到家，另外，補助應該要直接扣抵。

農糧署表示，10包以下肥料可選擇領現金補助或是匯入帳戶，目前未接獲民眾陳情沒拿到現金或匯戶頭，會去了解陳姓老農的狀況；日前因疫情關係，台肥主力出產40公斤包裝的肥料，現在疫情趨緩，生產穩定，農民若有小包裝需求，可向農會登記25公斤包裝。

國民黨台南市議員李中岑（左一）、蔡淑惠（左二）、蔡育輝（左三）、洪玉鳳（右二）今開記者會，指一包肥料重達40公斤，老人家都搬不動，要求推出小包裝。記者鄭維真／攝影
國民黨台南市議員李中岑（左一）、蔡淑惠（左二）、蔡育輝（左三）、洪玉鳳（右二）今開記者會，指一包肥料重達40公斤，老人家都搬不動，要求推出小包裝。記者鄭維真／攝影

農民 疫情 記者會

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