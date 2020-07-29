農委會40公斤肥料補助 台南藍議員：老農民望肥莫及

農委會本月中推動肥料實名制2.0，每包40公斤肥料補助40元，但多名國民黨台南市議員今開記者會，指一包肥料重達40公斤，老人家都搬不動，批政府「擾農民、望肥莫及」，要求推出小包裝。另外，還有農民抱怨被農會要求把補助金額拿去買農會的罐頭、沙拉油等，無法實質拿到錢。

85歲陳姓農友的兒子說，南區多數是老農民，40公斤連他搬起來都很吃力，更別說要老人家自己搬回家，且農會要求他當場把「補助單據」拿去購買農會供銷的罐頭、沙拉油等，多不退、少要補，沒告知他補助費用可領現金或匯入帳戶，結果換了用不太到的商品。

該農會澄清，他們會將補助金額直接匯進農民帳戶，陳姓農友所稱的補助單據是兌換券，是農會額外給農民的「福利」，可以免費兌換額度內的農會商品。

議員蔡淑惠近日接獲許多農民陳情，她指出，根據統計，全國農友約50多萬人，平均年紀約62歲，40公斤肥料讓老農「看得到卻搬不動」，政府為何要為難老農？請體恤老農，把40公斤的肥料改為25公斤小包裝。同時，也要求台南市政府行文農會，不要為了業績要求農友將補助款拿來買不必要的物品。

議員洪玉鳳說，民進黨應調整政策，否則事倍功半。議員李中岑表示，安南區耕作人口多，仍以老農居多，要他們去搬肥料真的很困難。

議員蔡育輝在記者會現場嘗試搬肥料，也是相當吃力，他要求肥料應改小包裝，不然就是農會服務送到家，另外，補助應該要直接扣抵。