廣達人才技術支援 台大醫院智慧醫療如虎添翼

如果能在病情惡化前，醫師就能夠得到預警，有機會挽救更多急重症病人的生命。這在過去幾乎是天方夜譚，但現在已是全球快速發展大數據與智慧醫療的現況。台大醫院也跟上這個趨勢，今與廣達電腦簽署合作備忘錄，雙方人才技術合作，與國際重要資料庫結合，成為未來醫療強大的後盾。

廣達電腦董事長林百里表示，台大團隊是最強大的有最好的醫學院和醫師，過去兩年來廣達與醫學和科學兩大科學的合作，用廣達的技術去促成更多很好的科學發現和成果。現在延續過去兩年的合作，希望未來擴及更廣的面向，未來的幾年會有更美好的研究成果。

台大醫院麻醉部主治醫師葉育彰表示，台大醫院2017至2018年和紐澳加護醫學會接觸，其資料庫有30年歷史、250萬筆資料。以澳洲為例，其政府支援下，其資料具有可比較性，提供當地醫療品質管理的重要指標，包括常見疾病的嚴重度、死亡率、住院天數等。

葉育彰表示，台灣是第15個加入紐澳資料庫的國家，目前全台包括台大，台大醫院每年有7000多筆重症加護資料，包括腦中風、心肌梗塞、腫瘤癌症等，經過一年多已建置一萬多筆資料，現在有15家醫院將採取與紐澳同樣的資料格式開始擴大建置資料庫。

葉育彰表示，在廣達資訊人才及技術的協助下，台大醫院也將有能力提取並運用美國麻省理工學院的第三代、第四代資料庫（MIMIC）六萬筆珍貴數據。葉育彰說，MIMIC資料庫已經走到臨床應用階段，將人工智慧深度學習產生的判讀，以友善臨床人員的方式建置在醫療系統中，這也是台大醫院發展智慧醫療的重要目標。

葉育彰表示，加護病房有24小時持續不斷的病人生命徵象數據更新，可以每隔幾小時就會整最新的醫療處置建議給醫師。例如幫助醫師可以在病人血壓掉之前30分鐘、病人腎功能出現危機之前八小時，就提前示警。智慧醫療也能提醒醫師，或許再做什麼檢查就能更確定診斷；繼續用利尿劑或開始洗腎的勝算比各是多少；這個病人可能要住院多久、存活率如何等。目的是讓醫師判斷下一步處置時，有更完整精確的資訊可參考。

MIMIC資料庫已經發展到第四代，台灣追得上嗎？葉育彰表示，MIMIC六萬筆病人資料當中只有900個亞洲人，台灣若發展起來，亞洲人資料很快就會超越MIMIC，這有助全世界的醫學大數據庫具備更完整的內涵。在未來，智慧醫療將是輔助醫病溝通的重要參考、醫療品質提升的關鍵依據，也可望發展跨國外遠距醫療，讓世界各國的醫療人員成為彼此即時的團隊。

台大醫院基因醫學部暨小兒部主治醫師胡務亮表示，人體的大數據就在基因之中，23染色體，兩萬個基因，30億個鹼基對。遺傳疾病診斷需要大量的電腦運算能力，因為做全基因體定序的資料，一個人的檔案就是200G，如果只做外顯子也要15G，要能隨時運算和存取，電腦永遠不夠用。

胡務亮說，廣達電腦有強大的高密度儲存伺服器，台大醫院有專業團隊可做臨床判讀，目標是結合硬體和軟體，建立符合基因運算的系統，是基因醫學發展趨勢的必備基礎。